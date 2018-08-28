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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Сентября, 19:41 |
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На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
Инженеры работают над проверкой системы пожарной безопасности. Электрики в тестовом режиме включают освещение на фасаде здания.
– Готовность объекта – 95 процентов. Сегодня здесь работает персонал по уборке помещений, – рассказал заместитель директора подрядной организации Вачаган Микаелян.
Двухэтажное здание общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров включает в себя пункт проката, магазины, кафе, кассовую зону, мастерскую, санузлы, лифт, камеру хранения с индивидуальными ячейками, а также зал с детской игровой зоной. В здании созданы необходимые условия для маломобильных граждан – будут работать три подъемника, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Помимо новой входной группы в зимний сезон комплекс войдет с новыми дорогами и стоянками для автомобильного транспорта. Асфальтовую дорогу проложили вдоль стадиона «Спартак». Асфальт и ливневки также появятся на дороге, ведущей на среднюю площадку комплекса от площади Славы.
– Протяженность дороги составила 2,4 километра, ширина – 6 метров. Срок сдачи в эксплуатацию намечен на начало ноября. Сейчас здесь трудятся около 80 человек, – рассказал инженер ОАО «Сахалинстройконтроль» Алексей Заровный.
– Дорога вокруг стадиона «Спартак» готова на 99 процентов. Протяженность полотна – 470 метров. Покрытие – облегченный асфальтобетон. Сегодня формируется комиссия для сдачи дороги в эксплуатацию, – добавил главный инженер СТК «Горный воздух» Александр Кокшаров. – Уже открылись две автостоянки – на 150 и на 250 машиномест. Еще одна парковка находится возле школы греко-римской борьбы. Поэтому, надеемся, что в новом сезоне места хватит всем.
Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» на горе Большевик является центром одноименной территории опережающего социально-экономического развития. Уже сегодня здесь создана самая большая зона катания на Дальнем Востоке. Она включает в себя 16 трасс разного уровня сложности. Ежегодно курорт посещают более 95 тысяч туристов. На сахалинских склонах проходят крупные соревнования, в том числе и мирового уровня.
К 2020 году планируется значительно расширить комплекс и освоить расположенные поблизости горы – Красную и Острую. На них появятся канатные дороги, горнолыжные деревни, гостиницы, водно-оздоровительные комплексы, рестораны, магазины, пункты проката снаряжения.
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