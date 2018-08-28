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Воскресенье| 30 Сентября, 00:13 |
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Вертолет "Ми-8МТВ-1" обеспечит авиасообщение между Кунаширом и Шикотаном
Приобретенный ранее правительством Сахалинской области вертолет «Ми-8МТВ-1» прибыл на Кунашир. Он будет базироваться в аэропорту «Менделеево» и дважды в неделю совершать 40-минутные рейсы на Шикотан.
Об острой необходимости авиасообщения между Кунаширом и Шикотаном рассказали курильчане на встрече с главой региона Олегом Кожемяко. Сегодня с острова на остров можно добраться только морем. Учитывая погодные условия, сделать это порой крайне сложно. Губернатор области принял решение соединить острова вертолетным сообщением. Перевозками на новой воздушной линии займется вертолетная компания - «Авиашельф». Ей и передан в пользование вертолет «Ми-8МТВ-1».
Как рассказал пилот-инструктор авиакомпании «Авиашельф» Владимир Сенин, данная машина соответствует всем необходимым нормам безопасности. Вертолет оснащен современным оборудованием и способен выполнять рейсы даже в сложных погодных условиях.
- Вертолет оборудован пассажирскими креслами и способен взять на борт 22 человека. Сегодня мы отправляем его на базу в аэропорт «Менделеево». Жители Кунашира и Шикотана эту машину очень ждут. Ведь за всю историю Сахалинской области подобные пассажирские авиаперелёты между островами не делались ни разу. Это поможет хоть немного решить транспортную проблему. Именно такую задачу перед нами поставило правительство региона, и мы с ней справимся, - подчеркнул Владимир Сенин.
Формированием экипажей и техобслуживанием воздушного судна займется авиакомпания «Авиашельф». Совершать рейсы предстоит над водной поверхностью, поэтому вертолет оснащен спасательными плотами и жилетами. Полеты будут совершать опытные, хорошо подготовленные пилоты, которые много летают над водой, обслуживая буровые платформы на шельфе Сахалина. Первый пассажирский рейс с Кунашира на Шикотан планируется сделать уже в этом месяце.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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