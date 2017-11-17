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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Сахалинской области будет создано пять центров развития региона
Такую концепцию социально-экономического развития региона в ближайшие годы представил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в ходе совещания, которое провел в Южно-Сахалинске во вторник, 5 декабря, вице-премьер – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.
В основу каждого из центров лягут сферы, не связанные с нефтегазовым сектором. В первую очередь, это сельское хозяйство, туризм, рыбопереработка, транспортная логистика, добыча угля.
Говоря о социальной сфере, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отметил, что план развития области предусматривает строительство 79 объектов образования, медицины, социальной политики, культуры и спорта. Также особое внимание будет уделено жилищному строительству, переселению из ветхого и аварийного жилья, развитию рынка арендного жилья.
Вице-премьер предложил конкретизировать список первоочередных объектов в рамках социально-экономического развития региона.
Мы сегодня говорили о приоритетах. Можно, конечно, схватиться за все сразу, но в этом случае можно не добиться реального результата. Поэтому надо определить приоритеты, понять, что для Сахалина наиболее важно. Мы говорили о том, что нам необходимо расселять ветхое жилье, строить новое. Необходимо освобождать площадки, подводить инфраструктуру, создавать условия для инвестиций, строить как можно больше нового комфортного жилья.
Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО
В ближайшее время правительство Сахалинской области совместно с Минвостокразвития России конкретизируют планы социально-экономического развития региона.
«Они будут учтены при формировании регионального бюджета на 2019 и последующие годы с тем, чтобы безусловно выполнить поставленные Президентом задачи в социальной сфере», - сказал Олег Кожемяко.
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