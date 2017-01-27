|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 08 Февраля, 05:57 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2017
07.02 |Группа ВТБ снижает ставки на ипотеку в новостройках
07.02 |Кредитно-документарный портфель ВТБ на Сахалине составил по итогам 2016 года порядка 3 млрд рублей
07.02 |Развитие экологического туризма в Приморье обсудят в рамках ТТФ-2017
07.02 |Предприниматели Приморье получат поддержку из федерального бюджета
07.02 |Обладателям "дальневосточного гектара" обещают беспрецедентный кредит
27 Января 2017, 09:10"Океанрыбфлот": рыбаков стихия не пугает Рыбодобывающая компания ПАО "Океанрыбфлот" завершила промысловые экспедиции в Охотском, Беринговом морях и на Северных Курилах. Ежедневные сводки из районов добычи говорят о том, что экипажи выполнили свою задачу, квоты освоены в полной мере и моряки возвращаются домой.
27 Января 2017, 09:00ДВЖД: курс на расширение пропускной способности Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" - в 2016 году сохранила главную тенденцию последних лет - увеличение перевозок в направлении тихоокеанских портов, об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН.
Актуально
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
07 Февраля 2017, 17:57 | Регион сегодня
Кредитно-документарный портфель ВТБ на Сахалине составил по итогам 2016 года порядка 3 млрд рублей
Кредитно-документарный портфель операционного офиса ВТБ в Южно-Сахалинске на 1 января 2017 года составил 2,9 млрд рублей (рост за год - 2%).
В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют: строительство (53%), транспорт (15%), услуги (15%), жилищно-коммунальное хозяйство (10%), торговля (7%).
Объем привлеченных средств клиентов на начало года составил 41,7 млрд рублей (рост за год в 3,4 раза).
Журнал "Дальневосточный капитал".
Loading...
Новости раздела
- Кредитно-документарный портфель ВТБ на Сахалине составил по итогам 2016 года порядка 3 млрд рублей
- Территория Углегорского городского округа Сахалина войдет в состав Свободного порта Владивосток
- Власти Сахалина предлагают снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
- Три проекта в сельском хозяйстве профинансирует Корпорация развития Сахалинской области
- Сахалинская область готовит план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах
- На Южных Курилах за 200 млн рублей возведут гостиницу с японской баней онсэн
- В Южно-Сахалинске газифицируют городской транспорт
- Несахалинцы смогут летать на острова по льготным тарифам только на юбилеи и похороны близких родственников
- На Сахалине совхоз "Тепличный" почти на 40% перевыполнил план по овощам в закрытом грунте
- Дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока зарегистрирована на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
23 Января 2017, 18:26Почему Китай называют мировой фабрикой Шаньдун (в переводе на русский: "восток гор") - небольшая провинция Китая, занимающая по площади меньше квадратных километров, чем Приморский край. Но, несмотря на свои невнушительные размеры, Шаньдун впечатляет объемами производства. Кажется, что на каждом метре этой богатой провинции что-то выпускают: от произведений искусства из стекла до нефтедобывающего оборудования, пишет корреспондент "Дальневосточного капитала", вернувшийся из путешествия.
Loading...RedTram
23 Января 2017, 16:26Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Владивосток - город с очень сильной энергетикой Владивосток пытается заглянуть в будущее. Какими эпитетами его только не наградили в последнее время. Он - форпост России на границе с Азиатско-Тихоокеанским регионом, он - центр международного сотрудничества, он - европейский город, обращенный к Азии. В любом случае, если в понятие "форпост" уже не вкладывать первоначальное - военное, оборонное - предназначение города, то он, выдвинутый на новую ответственную роль в истории России, должен многое переосмыслить. Оставаясь вольным по духу портовым городом, приморская столица должна особое внимание уделить среде обитания. И это особенно важно, поскольку она формируется на столетия вперед.
23 Января 2017, 14:03Лариса ДЯДЬКОВА, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра: Если ты наделен даром, то не имеешь права распорядиться им бездумно Она могла бы жить в Петербурге или Люксембурге, петь на сцене Мариинского театра и выступать с гастролями на лучших европейских площадках, а в свободное время отдыхать в собственном домике на берегу Средиземного моря. Но спокойная жизнь - не ее стихия. Поэтому, оставаясь востребованной оперной солисткой, она приняла приглашение возглавить оперную труппу Приморской сцены Мариинского театра и приехала во Владивосток работать с молодыми певцами, развивать их потенциал и прививать на приморской земле традиции одного из лучших оперных театров.