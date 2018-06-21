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ОАО "Газпром" ждет результаты исследований по заводу СПГ на Сахалине
"Мы ожидаем первые результаты летом текущего года", — сказал он.
Одеров напомнил, что в 2012 году в рамках проекта "Сахалин-2" было реализовано около 10,8 миллиона тонн СПГ, что превышает проектную мощность завода, составляющую 9,6 миллиона тонн. По его словам, в 2013 году проектная мощность вновь будет превышена, но прогнозировать объем реализации СПГ на текущий год Одеров на стал.
Согласно материалам "Газпрома", в настоящее время компания Sakhalin Energy выполняет прединвестиционные исследования по третьей очереди завода СПГ, "аналогичной двум существующим", сообщает РИА "Новости".
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