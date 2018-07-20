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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Июля, 13:24 |
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Главный аэропорт Южной Кореи "Инчхон" поможет Сахалину развивать аэропортовое хозяйство
Насыщенный передовыми технологиями корейский авиаузел сегодня является мировым лидером по уровню сервиса и безопасности. Он занимает ведущие места по объемам перевозок и грузообороту. Количество обслуживаемых пассажиров каждые пять лет здесь увеличивается на 10 процентов. А в этом году – с открытием второго терминала – показатель и вовсе станет рекордным, достигнув 72 миллионов человек.
Важные конкурентные преимущества воздушных ворот – комфорт и скорость. Вся процедура - от регистрации пассажира до его посадки на рейс в «Инчхоне» занимает всего около 15 минут.
- Мы выражаем огромный интерес к Сахалинской области, где проживает многочисленная корейская диаспора и готовы предоставить региону свои лучшие наработки, ноу-хау для развития здесь аэропортового хозяйства и применения новейших технологий, - сказал на встрече с Олегом Кожемяко, которая предваряла подписание соглашения, Иль-Ёнг Джонг. – В частности, готовы оказывать консультационную помощь на всех этапах строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске, который по расчетам будет введен в работу уже в 2019 году. А впоследствии – и обучать сахалинских сотрудников эффективно управлять терминалом. Это позволит неуклонно увеличивать пассажиропоток и повышать уровень сервиса в аэропорту, - завершил он свою мысль.
- Несомненно, такое партнерство даст мощный толчок к технологическому развитию всего аэропортового хозяйства Сахалина. Наша задача – сделать островные аэропорты, прежде всего, удобными для пассажиров, применив здесь лучшие мировые практики и стандарты сервисного обслуживания, - отметил губернатор региона.
Еще один важный пункт соглашения связан с созданием на Сахалине учебно-тренировочного центра, который будет готовить пилотов и сотрудников для местной и региональной авиации Дальневосточного региона. Открыть его планируют на базе аэродрома «Пушистый» в Корсаковском районе. Инициативу уже поддержала Росавиация – с ведомством на форуме сахалинские власти заключили отдельное соглашение. Суть идеи заключается в том, чтобы организовать на острове стажировку будущих пилотов - студентов-старшекурсников и выпускников средних и высших летных учебных заведений.
- В России пока нет таких учебных центров, поэтому не только для нашего региона, но и для страны в целом – это шаг в будущее образовательного сегмента. Для учреждения планируется закупить современные тренажеры – точные копии кабин летательных аппаратов, полностью имитирующие условия полета. Обучать пилотов будем и на самолетах, которые сегодня компания приобретает при поддержке областных властей. Например, на небольших воздушных судах, которые вскоре начнут выполнять регулярные рейсы на курильские острова Шикотан и Парамушир. В последующем специалистов, прошедших в центре подготовку, будем принимать на работу, - сказал генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик, также принявший участие в подписании соглашений. – Не исключено, что рядом с новым учебным заведением потребуется построить и гостиницу для ребят, - уточнил он.
Готовы участвовать в совместной реализации образовательного проекта и зарубежные партнеры. Представители аэропорта «Инчхон» заявили о том, что предоставят новейшие программы для обучения пилотов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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