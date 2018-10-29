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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Ноября, 10:25 |
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На острове Шикотан установят две электростанции
Данная информация была озвучена на рабочем совещании под руководством председателя правительства островного региона Веры Щербины.
Сегодня энергосистема Шикотана состоит из двух дизельных электростанций, расположенных в селах Малокурильское и Крабозаводское. Генерация характеризуется высокой степенью износа и отсутствием свободного резерва энергомощностей. Это создает риски отключения потребителей и не позволяет реализовывать планы социально-экономических программ по развитию Курил, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В 2019 году на острове планируется запуск двух современных рыбокомбинатов. С учетом выхода производств на проектную мощность, вводимого нового жилья и социальных объектов на Шикотане к 2021-2022 годам прогнозируется увеличение электрической нагрузки до 28 мегаватт.
Чтобы покрыть ожидаемый дефицит электроэнергии, принято решение об установке двух дополнительных электростанций в селах Крабозаводское и Малокурильское.
Инициатором проекта развития генерации в Крабозаводском выступила компания «ДальЭнергоИнвест». Она будет реализовывать инициативу за счет заемных средств. Предварительная стоимость проекта - более 500 миллионов рублей.
Проект уже стартовал, планируемый срок завершения работ – 1 июля 2019 года. В настоящее время агрегаты мощностью 7,2 мегаватта изготовлены и переданы на монтаж в модульном исполнении. На остров оборудование планируется доставить в апреле 2019 года.
В селе Малокурильском механизм реализации программы по увеличению мощности на 4 мегаватта будет проводится за счет заемных средств другой компании - АО «Мобильные ГТЭС». Сейчас идут работы по выбору земельного участка для размещения станции и топливохранилища на 1 тысячу кубометров. До 1 июня 2019 года запланирована разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проекта. Ввод станции предполагается в третьем квартале 2019 года. С учетом мощностей уже имеющейся генерации, потребность в электроэнергии в селе будет закрыта до 2021-2022 года.
Решение о реализации второй очереди развития объектов генерации на Шикотане будет принято в первой половине 2019 года. В агентстве по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области считают, что для реализации проекта приемлем вариант использования существующего оборудования (МГТЭС 22,5 МВт), строительство и эксплуатация станции АО «Мобильные ГТЭС». Использование станций МГТЭС 22,5 МВт в дальнейшем обеспечит возможность использования наиболее экологичного и экономически выгодного вида топлива – природного газа с доставкой в виде СПГ.
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