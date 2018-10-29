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Среда| 07 Ноября, 17:39 |
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Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
Посетители торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» в Южно-Сахалинске сегодня могли продегустировать свежую продукцию от местных товаропроизводителей. Также состоялось награждение победителей ежегодного смотра-конкурса «Сахалинское качество», который начался в октябре и проходил в три этапа.
Сначала проводилась контрольная закупка продуктов местного производства в сахалинских торговых точках. Затем проходили дегустационные советы, а итогом стала выставка лучших товаров.
В этом году на «Сахалинское качество» попала мясная, рыбная, молочная и хлебобулочная продукция от 40 предприятий из 16 муниципальных образований области.
В состав конкурсной комиссии вошли сотрудники региональных министерства торговли и продовольствия, центров гигиены, эпидемиологии и сертификации, управления Роспотребнадзора.
Чтобы оценка была беспристрастной, каждый продукт лишался узнаваемой упаковки и получал цифровой код. Образцы оценивались по органолептическим свойствам: вкус, запах, консистенция, внешний вид. Эксперты, которые участвовали в дегустационных советах, прошли сенсорное обучение за пределами островного региона.
– В некоторых номинациях у нас по два победителя, так их продукция набрала равное количество баллов. Ни один образец не был забракован. На «Сахалинское качество» всегда попадает продукция только тех предприятий, которые не имеют обоснованных жалоб потребителей и претензий в ходе плановых проверок. Действительно, побеждают лучшие из лучших, – рассказала эксперт «Сахалинского качества» Елена Им.
По итогам смотра-конкурса, первое место в номинации «Хлеб украинский новый» было отдано продукции Холмского хлебокомбината. Лучшие батон нарезной и хлебец докторский пекут Долинский и Южно-Сахалинский хлебокомбинаты соответственно.
Среди мясных изделий не нашлось равных колбасе полукопченой «Краковской» от Сахалинской мясоперерабатывающей фабрики и колбасе вареной «Чайной» от ООО «Колбасный цех «Сахалинский».
Как считает конкурсное жюри, лучшую ряженку на островах производит крестьянское хозяйство «Мрия», а бифидок – поронайский молокозавод и совхоз «Южно-Сахалинский». Продукция последнего предприятия победила и в номинации «Масло сладко-сливочное несоленое». Вне конкуренции среди адыгейских сыров оказался образец от СПК «Соколовский».
Первые места эксперты также присудили икре лососевой баночной от рыболовецкого колхоза имени Котовского, консервам из скумбрии с добавлением масла и сельди тихоокеанской слабосоленой от ООО «Янтарное», кете слабосоленой подкопчённой от ООО «Сахалинпищепром». Лучшие консервы из печени трески, по мнению судей, производит ЗАО «Курильский рыбак».
Победители получили право использовать знак «Сахалинское качество» при рекламе своей продукции, размещать его на упаковке и участвовать во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».
– Выставка «Сахалинское качество» – это не только угощения для всех посетителей, но и возможность для предпринимателей встретиться со своими покупателями, а также провести прямые переговоры с представителями розничной и оптовой торговой сети о прямых поставках продукции в районы области и за ее пределы, – отметила министр торговли и продовольствия региона Инна Павленко. – На выставке присутствуют технологи и специалисты коммерческих служб предприятий, которые могут ответить на все вопросы об условиях хранения и транспортировки продукции. Каждый год на «Сахалинском качестве» подписывают договоры о поставках товаров местного производства, в том числе на Курильские острова. В этом году предусмотрена новая мера поддержки для тех предприятий, которые планируют поставлять продукцию местного производства на Курилы и в северные районы Сахалина. Из областного бюджета предпринимателям будут компенсировать половину затрат на приобретение рефрижераторных контейнеров для соблюдения в дороге необходимого температурного режима. Ведь от условий транспортировки и хранения во многом зависит репутация производителей и то, какой отклик продукция получает у покупателей.
Сахалинские товаропроизводители нередко возвращаются с наградами со всероссийских и с международных ярмарок. Так, на выставке «Сахалинское качество» благодарность от министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края получила продукция «Красногорской заимки».
– В этом году мы привезли на суд любимого сахалинского покупателя новинки. Только неделю назад в наших торговых точках начали продавать сыр сулугуни. А к новому году планируем порадовать жителей линией сыров, подкопченных на натуральных опилках. Срок реализации сулугуни – всего 10 суток, это, действительно, натуральный, полезный продукт, – рассказала генеральный директор совхоза «Заречное» и АО «Красногорская заимка» Валентина Баранская.
Благодарственные письма из Хабаровска получили еще три сахалинских предприятия – ООО «Ханаан», ООО «Сахалинская мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок –2», АО «КЗПиН «Северная звезда».
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