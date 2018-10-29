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Среда| 07 Ноября, 17:39 |
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На Сахалине побит исторический рекорд урожайности картофеля
Средняя урожайность картофеля на островных сельхозпредприятиях составила 244 центнера с гектара – это самый высокий показатель в истории Сахалинской области.
Больше всего клубней с каждого гектара собрала тройка предприятий - АО «Совхоз «Тепличный» (320 центнеров), АО «Совхоз Южно-Сахалинский» (272 центнера) и ООО КХ «Огоньки» (271 центнер). Лучшие показатели среди фермеров достигнуты в хозяйствах Тавказахова, Логинова и Архипова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Овощей открытого грунта в среднем собрано 398 центнеров с гектара. Производство овощей защищенного грунта или тепличных выросло до 7 тысяч тонн. Лидеры в отрасли растениеводства - совхозы «Заречное», «Тепличный» и «Южно-Сахалинский».
К концу года планируется достичь рекордных показателей и в сахалинском животноводстве. Продуктивность одной коровы на сельхозпредприятиях достигнет 6,3 тонны. Это станет лучшим результатом в постсоветское время. В числе передовиков по надоям - СПК «Соколовский», совхозы «Заречное» и «Южно-Сахалинский».
Сегодня продолжается возведение двух животноводческих комплексов на 2900 голов дойного стада в селах Раздольное Корсаковского района и Троицкое Анивского района. Завершилось строительство второй очереди свиноводческого комплекса на 50 тысяч голов в селе Таранай Анивского района. Благодаря этому производство мяса на сельхозпредприятиях и в крестьянско-фермерских хозяйствах к концу года достигнет 12 тысяч тонн, что почти в два раза больше, чем двумя годами ранее.
– Сельское хозяйство в Сахалинской области сегодня находится на подъеме. У нас реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству животноводческих комплексов, создается бройлерное производство, развивается тепличное земледелие, предприятия по переработке мяса и молока. Жители Сахалина и Курил сами замечают результаты роста, когда приходят в магазины, на рынки и ярмарки, – отметила председатель регионального правительства Вера Щербина. – Все делается для того, чтобы сахалинцы и курильчане в меньшей степени зависели от завозимого на острова продовольствия, чтобы на столах у них всегда была качественная и доступная по цене продукция от местных аграриев.
Скачок в развитии сельского хозяйства на острове стал возможен, в том числе благодаря обновлению парка техники и привлечению специалистов на село. В этом году предприятия региона получили более 130 единиц машин и оборудования. А 14 сахалинцев получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности Анивского, Корсаковского, Томаринского районов. 10 молодых специалистов в отрасли сельского хозяйства получили подъемные.
Грантовая поддержка оказывается сельскохозяйственным кооперативам, фермерам, получателям дальневосточных гектаров. Владельцы личных подсобных хозяйств могут воспользоваться государственной субсидией на возмещение затрат на комбикорма и содержание коров.
Развивается и перерабатывающая промышленность. В этом году ассортимент местной продукции пополнился 129 наименованиями. Открылась хлебопекарня в Вахрушеве Поронайского района, а также цех по производству полуфабрикатов в Горнозаводске Невельского района и по производству продуктов из мяса в Южно-Сахалинске.
Сегодня на праздничном мероприятии в доме культуры «Родина» поздравили старейших работников агропромышленного комплекса островной области. Благодарностями Министерства сельского хозяйства Российской Федерации отметили бухгалтера ООО ТФ «Сахалинский бекон-2» Ларису Смельтер, старшего экономиста птицефабрики «Островная» Полину Пьянову и начальника юридического отдела Южно-Сахалинского хлебокомбината Анжелу Оберемок.
Почетной грамотой правительства Сахалинской области наградили телятницу совхоза «Заречное» Лилию Губареву. В Красногорске она работает восемь лет, а в сельском хозяйстве – со школьных лет.
– У меня мама на ферме работала, а я всегда ей на телятнике помогала. С малышами очень много забот: нужно наблюдать, чтобы они хорошо питались, ничем не болели. Обязательно нужно их гладить, еще они очень любят, когда с ними разговаривают. Телятки говорят не только «му», но и «ма». Вообще они очень на детей похожи, – поделилась Лилия Губарева.
Также почетные грамоты областного правительства вручили члену фермерского хозяйства Анатолию Косинову, коллективу совхоза «Южно-Сахалинский», трактористу цеха механизации этого предприятия Николаю Белявкину и ветеринарному врачу совхоза «Корсаковский» Алексею Зенину.
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