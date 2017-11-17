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Четверг| 07 Декабря, 18:05 |
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На Сахалине активно переводят автотранспорт на газ
В настоящее время в островном регионе проводятся курсы подготовки водителей по эксплуатации автотранспорта, работающего на газомоторном топливе. Удостоверения о повышении квалификации уже получили 60 специалистов.
Один из них - Михаил Антипов, водитель пассажирского автобуса, уверяет: разницы в управлении транспортом не заметил. Зато стал больше уверен в безопасности вождения.
- Многие опасаются ездить на газе, считая, что он опаснее бензина, но это предубеждение. Метан не взрывоопасен. Более того, газ находится в баллоне, стенки которого выдерживают рабочее давление 200 кг/см2, что исключает возможность взрыва даже при серьезной аварии, арматура газового баллона снабжена автоматическим устройством, предотвращающим утечку, - поделился Михаил Антипов.
Отметим, в рамках перевода автотранспорта на газ правительством островного края закуплено 40 пассажирских автобусов и 6 единиц коммунальной техники. До конца текущего года в область поступит еще 13 машин для организации пассажирских перевозок и 3 единицы техники для сельскохозяйственных предприятий области.
- В настоящее время 166 единиц сахалинского автотранспорта используют природный газ в качестве моторного топлива. На нем ездят такси, городской автотранспорт, коммунальная и спецтехника. К концу года эта цифра составит около 200 единиц. Для заправки такого транспорта в Южно-Сахалинске работают две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, которыми уже реализовано порядка 650 тысяч кубических метров газомоторного топлива. Цена на газомоторное топливо в четыре раза меньше, чем на бензин, - отметил начальник управления газификации агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Данила Вертопрахов.
По инициативе областных властей для тех сахалинцев, кто решит переоборудовать свое авто под использование газомоторного топлива в два раза снижен транспортный налог.
Жительница Южно-Сахалинска Анна Попова своего «железного коня» на газ перевела еще в прошлом году. Говорит, это позволило сэкономить ни одну тысячу семейного бюджета.
- Но дело даже не только в значительной экономии средств, меня беспокоит вопрос экологии. С наступлением зимы в Южно-Сахалинске становится совершенно нечем дышать от количества выхлопных газов. Это хорошая инициатива, ведь чем больше машин перейдет на голубое топливо, тем чище станет воздух в городе, - поделилась женщина.
По оценке экспертов, использование газомоторного топлива позволяет снизить уровень вредных выбросов в окружающую среду в 10 раз и способствует улучшению экологической ситуации в регионе. Напомним, задачу по переводу техники на газовое топливо перед регионами поставил президент страны Владимир Путин. По поручению главы государства в Сахалинской области, исходя из плотности населения и транспортной обеспеченности, количество машин на газе должно составлять не менее 10%. По общественному транспорту данный показатель в регионе уже достигнут.
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