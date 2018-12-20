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08 Января 2019, 18:40 | Регион сегодня

На Курилах стартовала эстафета Огня I зимних Международных игр "Дети Азии"

9 января эстафета продолжиться на Итурупе, а 12 января факелоносцы доберутся до северокурильского Парамушира

Шествие символа масштабных спортивных состязаний по Сахалинской области началось с Южно-Курильского городского округа. Лампаду сюда сегодня доставили хранитель Огня игр Роман Трубецкой – мастер спорта России по легкой атлетике, победитель летних игр «Дети Азии», а также сахалинские спортсмены – Антон Воротыляк и Антон Лазарев.

 

 

От Южно-Курильского района в эстафете принимают участие 20 факелоносцев – 12 на Кунашире, и 8 – на Шикотане. Среди них - Евгения Лыкова-Изотова – инструктор по физической культуре и победитель конкурса «Воспитатель года – 2018», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

- Для меня большая честь нести Огонь «Детей Азии». Я об этом даже мечтать не могла, а сегодня я здесь, я стала частью истории, – поделилась курильчанка.

Встретить Огонь игр также пришли участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и жители района.  

- Мы всей семьей здесь. Такое событие нельзя пропустить. Хочу сделать фотографию, чтобы оставалась на память. А если мне еще и факел дадут подержать, и с ним сфотографируюсь, то моя программа максимум будет выполнена, – поделился житель Кунашира Алексей Павлов.

8 января эстафета продолжится на Шикотане, а 9 января – на Итурупе. 12 января факелоносцы доберутся до северокурильского Парамушира. 18 января Огонь из Охи начнет свое шествие по всем муниципальным образованиям Сахалина. Финиширует эстафета в Южно-Сахалинске 8 февраля – в день начала игр.

Всего в шествии примут участие более 370 факелоносцев – спортсменов, политиков, организаторов игр и других почетных гостей. В общей сложности им предстоит преодолеть 4112 километров.

Напомним, Огонь игр был зажжен на Родине соревнований – в Якутии, на территории национального природного парка «Ленские столбы». В новогоднюю ночь лампаду с горящим пламенем доставили на Сахалин и передали главе островного региона Валерию Лимаренко.

Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.

I зимние игры «Дети Азии» – единственный спортивный проект в России, который проводится под патронатом Международного Олимпийского Комитета. Соревнования в Южно-Сахалинске станут подготовительным этапом к зимним юношеским Олимпийским играм 2020 года, которые состоятся в Лозанне.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Курилы  Дети Азии  Сахалин 


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