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На Курилах стартовала эстафета Огня I зимних Международных игр "Дети Азии"
Шествие символа масштабных спортивных состязаний по Сахалинской области началось с Южно-Курильского городского округа. Лампаду сюда сегодня доставили хранитель Огня игр Роман Трубецкой – мастер спорта России по легкой атлетике, победитель летних игр «Дети Азии», а также сахалинские спортсмены – Антон Воротыляк и Антон Лазарев.
От Южно-Курильского района в эстафете принимают участие 20 факелоносцев – 12 на Кунашире, и 8 – на Шикотане. Среди них - Евгения Лыкова-Изотова – инструктор по физической культуре и победитель конкурса «Воспитатель года – 2018», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Для меня большая честь нести Огонь «Детей Азии». Я об этом даже мечтать не могла, а сегодня я здесь, я стала частью истории, – поделилась курильчанка.
Встретить Огонь игр также пришли участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и жители района.
- Мы всей семьей здесь. Такое событие нельзя пропустить. Хочу сделать фотографию, чтобы оставалась на память. А если мне еще и факел дадут подержать, и с ним сфотографируюсь, то моя программа максимум будет выполнена, – поделился житель Кунашира Алексей Павлов.
8 января эстафета продолжится на Шикотане, а 9 января – на Итурупе. 12 января факелоносцы доберутся до северокурильского Парамушира. 18 января Огонь из Охи начнет свое шествие по всем муниципальным образованиям Сахалина. Финиширует эстафета в Южно-Сахалинске 8 февраля – в день начала игр.
Всего в шествии примут участие более 370 факелоносцев – спортсменов, политиков, организаторов игр и других почетных гостей. В общей сложности им предстоит преодолеть 4112 километров.
Напомним, Огонь игр был зажжен на Родине соревнований – в Якутии, на территории национального природного парка «Ленские столбы». В новогоднюю ночь лампаду с горящим пламенем доставили на Сахалин и передали главе островного региона Валерию Лимаренко.
Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.
I зимние игры «Дети Азии» – единственный спортивный проект в России, который проводится под патронатом Международного Олимпийского Комитета. Соревнования в Южно-Сахалинске станут подготовительным этапом к зимним юношеским Олимпийским играм 2020 года, которые состоятся в Лозанне.
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