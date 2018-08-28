|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 06 Сентября, 15:54 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Теплоход "Игорь Фархутдинов" пробивается через 10-балльные льды в Охотском море
У берегов Японии путь пассажирскому судну преградили мощные ледовые поля. Их плотность, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений - 10 баллов. По поручению губернатора Олега Кожемяко, развитие ситуации в постоянном режиме контролирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
«Игорь Фархутдинов» направился из Малокурильского (остров Шикотан) в сахалинский порт Корсакова 5 февраля в 20.00. На его борту 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу судно встретило плотные льды толщиной до полутора метров.
- Сейчас теплоход пробивается через них, пытаясь выйти на чистую воду, до нее, как показывают спутниковые карты, осталось немного. Угрозы живучести судна нет. Все маневры безопасны – «Игорь Фархутдинов» обладает ледовым классом, капитан опытный. Рассчитываем, что уже сегодня после обеда с приливом и сменой направления ветра ледовая обстановка улучшится: поля придут в движение, лед станет менее плотным и судну удастся вырваться из ловушки, чтобы уже к утру 9 февраля прибыть в Корсаков, - рассказал генеральный директор морской компании «Сахалин – Курилы» Сергей Кондрашин. – Мы находимся в контакте с экипажем судна. Пассажиры обеспечены всем необходимым, принято решение кормить их бесплатно. На борту достаточно запасов пищи и воды. А топлива хватит как минимум на неделю.
Подобные случаи, отмечает Кондрашин, происходили и в предыдущие годы. Благодаря грамотным действиям экипажа трудности всегда удавалось преодолеть. Развитие нынешней ситуации контролирует министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
- Все вопросы, связанные со скорейшим вызволением судна из ледового плена, решаем в режиме постоянного прямого диалога с судовладельцем, - отмечает глава ведомства Сергей Садовников. - В случае осложнения ледовой обстановки в районе, где находится судно, руководству компании предложено задействовать в его освобождении ледокол из Владивостока.
В региональном минтрансе отмечают, если ледовая обстановка в южной части Охотского моря в ближайшие дни не улучшится, то следующий рейс «Игорь Фархутдинов» будет совершать в обход ледовых полей - через Сангарский пролив. Окончательное решение в этом случае примет капитан. Как ожидается, на Курилы теплоход отправится в начале следующей недели. Все пассажиры будут оповещены о рейсе дополнительно.
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Сахалине начали разводить "Белого Великана" и "Советскую шиншиллу"
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
- С начала путины рыбаки Сахалина уже добыли больше 52 тыс. тонн лосося
- Сахалинский резидент Свободного порта перевез первую миллионную тонну угля
- На VIII Сахалинском международном кинофестивале "Край света" покажут "Самое главное"
- На "Край света" прилетели члены жюри VIII Сахалинского международного кинофестиваля
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- Южно-Сахалинский аэропорт ищет партнеров для создания инфраструктуры торговли и отдыха
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.