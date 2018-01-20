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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Авиакомпания "Аврора" создаст на Сахалине собственную базу технического обслуживания самолетов
В ближайшее время начнется разработка технико-экономического обоснования и проектной документации. Соответствующее решение принято на состоявшейся в Москве встрече губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко с генеральным директором публичного акционерного общества «Аэрофлот» Виталием Савельевым, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Транспортное предприятие, созданное в 2013 году, занимается перевозками пассажиров и грузов на внутрирегиональных, межрегиональных и международных маршрутах. Акционеры авиакомпании «Аврора» - ПАО «Аэрофлот» (51 процент акций) и правительство Сахалинской области (49 процентов акций). Генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик, также принимавший участие во встрече, доложил о результатах работы предприятия. В частности, в 2017 году объем пассажирских перевозок на межрегиональных маршрутах вырос на 56,3 процента.
Усилиями акционеров в 2016-2017 годах флот авиакомпании увеличен на пять воздушных судов DHC-8-400 вместимостью до 75 человек. Предполагается, что количество машин, базирующихся в Южно-Сахалинске, возрастет. В 2017 году акционеры решили приобрести для авиакомпании еще два самолета на 19 пассажиров каждый, которые будут летать на Парамушир и Шикотан. Сегодня воздушное сообщение с этими островами осуществляется с помощью вертолетов. Взлетно-посадочных полос с твердым покрытием на Парамушире и Шикотане нет. Поэтому от новых машин требуется способность использовать укороченные грунтовые площадки. Также в комплект должно входить дополнительное оборудование: шасси большого диаметра и колесно-лыжное шасси. По мнению экспертов, таким требованиям отвечают самолеты L-410 чешского производства или канадские DHC-6. Окончательное решение по выбору типа воздушных машин планируется принять в феврале.
Между тем, сегодня в аэропорту областного центра отсутствуют необходимые условия для технического обслуживания самолетов и проведения регламентных работ. Все операции проводятся непосредственно на открытой площадке. Часто работы приходится откладывать из-за погодных условий. Изучив вопрос, акционеры одобрили разработку документации для строительства базы технического обслуживания самолетов.
- Появление такого объекта в аэропорту Южно-Сахалинска пойдет на пользу жителям островного региона, - прокомментировал решение Олег Кожемяко. – Примерно в два раза сократятся сроки технического обслуживания самолетов, уменьшатся затраты.
- Авиакомпания "Аврора" создаст на Сахалине собственную базу технического обслуживания самолетов
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