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Пятница| 08 Февраля, 17:42 |
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Резидент территории опережающего развития вышел на первое место в Сахалинской области по надою молока
Крупный инвестиционный проект реализуется при поддержке правительства Сахалинской области и корпорации развития региона. Недавно сформированное стадо крупного рогатого скота дает более 17 тонн молока в сутки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- На Сахалине и Курилах сегодня наблюдается нехватка молока и молочной продукции местного производства. Развитие животноводства позволяет насытить внутренний рынок островного региона качественными продуктами собственного производства, и, как следствие, выполнить поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина по замещению импортного продовольствия, - отметил министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко.
В прошлом году на ферму в Троицком завезли 786 голов элитного крупного рогатого скота голштинской породы из Дании, славящейся высоким качеством поголовья, а также из Приморского края. С середины 2018-го началась поставка молока на перерабатывающие предприятия области.
- За несколько месяцев общие надои выросли настолько, что теперь с нашей продукцией работают несколько контрагентов. Необходимо учитывать, что сейчас молоко дают только около 700 коров, не все еще отелились. Тем не менее в 2018 году мы надоили 1275 тонн молока. Уверен, в 2019 году объем производства вырастет в несколько раз. Но и это далеко не предел. Ферма в Троицком рассчитана на 1900 голов дойного стада. Поэтому мы ведем строительство собственного перерабатывающего завода на 120 тонн молока в сутки, - рассказал исполнительный директор ООО «Грин Агро Сахалин» Владимир Балухта.
Комфортные условия для животных и хорошо сбалансированный рацион позволяют аграрной компании получать самый высокий среди сельхозпредприятий области суточный надой на корову – около 24 килограмма высококачественного молока. Средний по региону показатель составляет сейчас 17,3 килограмма.
Содержание жира в молоке «Грин Агро Сахалин» - 4,4-4,8 процента, белка - 3,3-3,34 процента, отметили в областном министерстве сельского хозяйства. Полученные результаты свидетельствуют о том, что расчет на использование животных с хорошей генетикой оказался верным.
При выходе на проектную мощность животноводческий комплекс в Троицком будет производить ежегодно не менее 15 тысяч тонн молока, около 20 тысяч тонн кисломолочной продукции и 720 тонн мяса. К 2020 году планируется достичь уровня самообеспеченности Сахалинской области по молоку и мясу до 58 процентов.
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