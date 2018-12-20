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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 08 Февраля, 11:47 |
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Власти Сахалина выделили 300 млн рублей на поддержку бизнеса
В 2018 году наиболее востребованной у островного бизнеса мерой поддержки стало возмещение затрат на закупку нового оборудования. Ею воспользовалось 7 компаний на общую сумму более 153 миллионов рублей. Два предприятия – ООО «Каниф» и ООО «Южно-Курильский рыбокомбинат» – получили этот вид помощи, реализуя сразу несколько значимых для развития региона инвестпроектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Например, компания «Каниф» при поддержке областных властей построила лососевый рыбоводный завод в Невельском районе. Предприятие будет ежегодно выпускать 25 миллионов мальков кеты. За счет ввода новых лососевых рыборазводных заводов в островном регионе обеспечивается стабильная работа рыбной отрасли, создаются новые рабочие места.
Еще одна сахалинская компания «Остров-строй», получив компенсации за расходы по лизинговым платежам и процентам по кредиту, возвела рыбоводный завод на реке Чеховка в Холмском районе. Организация, которая занимается воспроизводством кеты и горбуши, закупила оборудование для инкубационного личиночного цеха в Подмосковье. Кроме этого, рыбоводы приобрели современные насосные установки. Из регионального бюджета им возместили затраты в размере 70 процентов от стоимости оборудования, это около 21 миллиона рублей.
- Воспроизводство лососёвых – очень затратное дело, – объясняет руководитель строительной организации, занимающейся возведением завода, и консультант ООО «Остров-строй» Владимир Гвон. – Между выпуском малька на нагул в море и его возвратом в реку проходит несколько лет. Всё это время предприятие работает в убыток. Без компенсации из бюджета практически невозможно реализовать такие объемные проекты.
Проекты бизнеса, получившие поддержку, прошли процедуры «одного окна» Сахалинского агентства по привлечению инвестиций. После подготовки документов их оценила экспертная группа, созданная при областном инвестиционном совете.
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