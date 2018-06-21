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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 04:16 |
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На Сахалине инвесторы из Республики Корея планируют заняться выращиванием яблок
Перспективы такой работы обсуждались на встрече главы регионального министерства сельского хозяйства Михаила Кузьменко с делегацией южнокорейской провинции Кёнсан-Пункто. Её возглавляет директор департамента сельского хозяйства, животноводства и торговли Чой Унг, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Сахалинской области
Ландшафт в этом регионе Республики Корея равнинный и позволяет эффективно заниматься сельским хозяйством. Оттуда на внутренний и внешний рынок поставляется значительная доля яблок, выращиваемых в стране. Они славятся своим ароматом и сладким вкусом.
Бизнесмен из этой провинции Хюн Док Су уже два года занимается на Сахалине выращиванием овощей в открытом грунте. Он является совладельцем предприятия, у которого три хозяйства в Анивском и Долинском районах. Сейчас часть земель решил отдать под яблони.
- В составе делегации есть специалисты, которые работают на южнокорейских предприятиях, занимающихся выращиванием яблок. Они уже осмотрели территорию, выделенную под сад. Есть предложения по мелиорации земли. Работа сложная, но постараюсь к осени выполнить, – рассказал предприниматель.
Представители провинции Кёнсан-Пункто собираются развивать сотрудничество с Сахалинской областью на базе предприятия Хюн Док Су. Есть идеи по созданию клубничных плантаций в открытом грунте, рассматриваются варианты по развитию мясного животноводства.
- Мы сегодня видим несколько направлений, по которым можно реализовать совместные проекты. Надеемся, что осенью будет заложен яблоневый сад. У вас в провинции также развито производство мяса говядины, поддержим вас в этой работе и на Сахалине, – подытожил встречу глава регионального минсельхоза Михаил Кузьменко.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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