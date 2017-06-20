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08 Июля 2017, 10:01 | Регион сегодня

Крабозаводской рыбокомбинат на Шикотане ожидают значительные перемены

Крабозаводской рыбокомбинат на Шикотане (филиал "Крабозаводск" ЗАО "Курильский рыбак") готовится встретить профессиональный праздник рыбаков и к существенной реконструкции.

Сегодня предприятие снабжает страну замороженной рыбой, из которой на материке изготавливают консервы, но уже этой осенью в филиале "Курильского рыбака" планируют запустить собственный консервный цех по производству печени и икры трески и минтая. Первую партию планируют выпустить в ноябре.

Кроме того, на предприятии к скорому времени достроят второй причал, а в ближайшей перспективе там появится и новый завод производительной мощностью до 1000 тонн замороженной рыбы в сутки (в настоящее время мощности позволяют производить до 334 тонн за смену), где также смогут выпускать рыбное филе, и более мощный туковый завод. Увеличения коснутся и флота.

— Сейчас у нас четыре своих единицы в работе, — рассказал руководитель филиала Олег Мазур, — но мы закупили еще два судна. Они сейчас на переходе, возле Сомали. В конце лета, где-то в середине августа, ожидаем их здесь. Это современные суда двухтысячного года постройки. Могут привозить за раз до четырехсот пятидесяти тонн свежей рыбы.

В советские годы на Шикотане функционировали шесть консервных заводов — три в Малокурильском (№24, №17, №96), три в Крабозаводском (№90, №86, №97). В 1977 году рыбопромышленные объекты Шикотана объединили в одно предприятие — рыбокомбинат "Островной" (в подчинении Сахалинрыбпрома), ставший впоследствии крупнейшим рыбоперерабатывающим комплексом СССР.

Ежегодный ассортимент превышал 40 наименований консервной продукции. На производстве постоянно трудились около двух тысяч человек, но во время сайровой и лососевой путин этого количества рабочих было недостаточно. На помощь на Шикотан приезжали студенческие отряды (до полутора тысяч человек из 10 высших учебных заведений страны) и работники, приглашенные по оргнабору (до двух с половиной тысяч) из 20 регионов СССР.

Максимальный объем выработки консервов в 1978 году превысил 60 миллионов условных банок. В начале 1990-х объемы выпуска резко снизились. Землетрясение 1994 года ускорило разрушение комбината. Сотни жителей покинули остров навсегда. В конце 1990-х бывший рыбокомбинат "Островной" был поделен на две части. Сегодня мы знаем эти предприятия как филиал ЗАО "Курильский рыбак" в Крабозаводском и рыбокомбинат "Островной" в Малокурильском.

ИА Sakh.com

Теги: бизнес  рыболовство  Южно-Курильск  Новости Курильских островов 


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