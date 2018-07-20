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Коровы с датской и приморской пропиской акклиматизируются на Сахалине
С начала года на новое животноводческое предприятие в окрестностях села Троицкое Анивского района Сахалина прибыли три крупные партии животных — около восьмисот голов, сообщает журнал "Дальневосточный Капитал".
"Приплод уже дают животные, завезенные на остров из Приморского края. За несколько месяцев на свет появилось 128 телят, они родились крепкими и здоровыми, быстро развиваются и растут. До конца года ожидается и пополнение у коров, прибывших из Дании, все 564 животных стельные. На Сахалин их привезли в мае и июле. Адаптация к сахалинским условиям проходит успешно. У животных хороший аппетит, они находятся под круглосуточным ветеринарным контролем", - рассказал пресс-службе Сахалинской области руководитель департамента животноводства фермы Артем ГИЛЕВИЧ.
Крупное животноводческое предприятие на юге острова является резидентом территории опережающего развития «Южная». Сейчас оно активно расширяется - готовятся к сдаче новые помещения для содержания скота, телятники и коровники. Инвестиционный проект реализуется при поддержке финансового института содействия развитию региона - «Корпорации развития Сахалинской области». Постепенно поголовье на ферме планируется довести до 1900 голов дойного стада. Второй подобный комплекс компания «Грин Агро Сахалин» рассчитывает построить в районе села Березняки.
Резидент ТОР уже начал отправлять молоко на одно из молокоперерабатывающих предприятий. Продолжается строительство собственного завода по переработке, который будет запущен в эксплуатацию к 2020 году. Его проектная мощность составит 120 тонн молочных продуктов в сутки. Качество продукции благодаря современным технологиям будет на самом высоком уровне.
- Строительство на юге Сахалина крупных молочных ферм позволит решить важную социальную задачу - насытит внутренний рынок островного региона качественным молоком и молочными продуктами собственного производства. Первые результаты этой работы мы уже видим. В регионе растет производство молока, увеличивается поголовье крупного рогатого скота, вводятся в оборот новые сельскохозяйственные площади. Помогает реализовать эти важнейшие аграрные инициативы целенаправленная поддержка в рамках территории опережающего развития «Южная», - отметил губернатор региона Олег КОЖЕМЯКО.
Фото пресс-службы Сахалинской области.
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