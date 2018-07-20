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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Августа, 01:32 |
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Ведущая японская рыбоперерабатывающая компания намерена сотрудничать с сахалинцами
Как отметил Сергей Хоточкин, российско-японские отношения развиваются весьма динамично. Внешний товарооборот между двумя странами составляет порядка 33 миллиарда долларов, из них 7 миллиардов долларов (20% от общего объема) – вклад островного региона. Такие высокие показатели определяет, в первую очередь, экспорт в Японию производимых на Сахалине энергоносителей. Это примерно 7 млн тонн сжиженного природного газа и три миллиона тонн нефти. Кроме того, налажена прочная связь между предприятиями рыбной отрасли Сахалинской области и Хоккайдо. Но взаимовыгодное сотрудничество возможно и с другими префектурами Японии, в том числе и с префектурой Мияги.
Гость из Страны восходящего солнца выразил надежду, что островные специалисты заинтересуются предложениями японской стороны, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
– Мы занимаемся обработкой свежих морепродуктов для употребления их в пищу в сыром виде. Преимущественно это суши, сашими. Технологии нашей компании заметно отличаются от тех, которые используют другие японские компании. Думаю, наш опыт может быть полезен сахалинским рыбопереработчикам, – сказал Осаму Эндо.
Присутствовавший на встрече заместитель генерального директора института экономических исследований России и стран СНГ Японской ассоциации по торговле с Россией и Восточной Европой Хироси Такахаси подчеркнул, что префектура Мияги в развитии рыбной отрасли сегодня стоит в одном ряду с Хоккайдо. Поэтому цель визита делегации в островной регион – расширение сотрудничества рыбопромышленников Японии с Сахалинской областью – весьма обоснована.
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