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Четверг| 08 Ноября, 10:26 |
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В Холмском порту началась реконструкция причального комплекса
Холмский торговый порт является единственным круглогодичным транспортным звеном, связывающим островной регион с материком. Паромная переправа Ванино – Холмск, через которую осуществляется перевозка пассажиров и жизненно важных грузов, была открыта 45 лет назад и давно нуждалась в модернизации, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Реконструкция причального комплекса началась с ремонта подъемно-переходного моста, по которому происходит заезд железнодорожных вагонов и автомобилей на суда и их выезд с борта паромов. На прошлой неделе обновленный мост уже прошел испытание первой отгрузкой.
– Здесь заменили 70 тонн металлоконструкций, сверху уложили 100 кубометров бруса для настила. Чтобы закончить мост в кратчайшие сроки, строители трудились круглосуточно, в три смены. Сегодня остаются только косметические работы – покраска, установка накладок под полотном моста, калибровка железнодорожных путей. Ремонт будет продолжаться до середины декабря, но на движение судов это не повлияет, – рассказал главный инженер Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» Владислав Тян.
Ремонт подъемно-переходного моста – только первый этап масштабной реконструкции главных морских ворот Сахалинской области. Чтобы расширить возможности грузовых и пассажирских перевозок, в дальнейшем будут проведены работы по дноуглублению. Сегодняшние глубины в Холмском порту не позволяют принимать крупнотоннажные суда.
К моменту завершения полной реконструкции причального комплекса будут построены два новых парома на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Планируется, что суда начнут работу на линии Ванино – Холмск в конце 2019 – начале 2020 года.
– Паромная переправа играет важнейшую роль для связи острова с материком. Данный объект являются социально значимым в жизнеобеспечении Сахалинской области. Ежемесячно по этому пути путешествуют около 5 тысяч пассажиров и поступает около 100 тысяч тонн народнохозяйственных грузов в островной регион, – отметил исполняющий обязанности министра транспорта Сахалинской области Эдуард Ри.
Холмский морской торговый порт расположен в незамерзающем заливе Невельского. Круглогодичная навигация, паромно-железнодорожное сообщение обеспечивают морской гавани первостепенное значение в осуществлении транспортных связей Сахалина с другими регионами России и зарубежными странами.
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