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Сахалину для развития молочного животноводства требуется до 5 тысяч голов скота
Цель поездки – изучение возможностей для покупки скота молочного направления. Напомним, в Сахалинской области в рамках территории опережающего социально-экономического развития сельскохозяйственного развития «Южная» реализуются инвестиционные проекты по созданию трех крупных молочно-товарных ферм. Строительство двух из них ведет компания «Грин-Агро» на базе совхозов «Южно-Сахалинский» и «Комсомолец». Каждая – на 1900 голов дойного стада. Еще одну ферму строит совхоз «Корсаковский» в селе Раздольном Корсаковского района. Она рассчитана на 1000 дойных коров, сообщили журналу "дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Мы намерены изучить возможности приобретения для этих ферм скота молочного направления голштино-фризской породы, - рассказала Тамара Муленкова, первый заместитель министра сельского хозяйства. – США – это одна из стран с понятной и простой логистикой. Транспортировка водным путём может занять до 18 дней.
В Соединённых Штатах накоплен огромный опыт и современные технологии по развитию молочного животноводства с продуктивностью порядка 8-9 тысяч литров молока в год, что почти в два раза превышает сахалинские показатели.
Делегация островного АПК планирует провести встречи и посетить предприятия пяти потенциальных поставщиков в трёх штатах - Индиане, Айдахо и Пенсильвании. Члены рабочей группы изучат и проанализируют состояние поголовья, так и его стоимость. В 2017 году необходимо завезти около 2000 нетелей, а всего для развития молочного животноводства в островном регионе требуется до 5 тысяч голов скота высокой продуктивности.
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