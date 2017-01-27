|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 10 Февраля, 07:42 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Куриное яйцо Из Приморья и Хабаровска полетит на Сахалин
Об этом в частности шла речь на совещании, которое прошло под руководством губернатора региона Олега Кожемяко. О мониторинге цен на данный вид продукта доложил первый заместитель главы островного региона Александр Дерновой. Накануне по заданию главы региона была проведена выездная проверка магазинов Южно-Сахалинска, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
По словам Александра Дернового, за прошедшие два дня было проверено 6 торговых точек сети птицефабрики «Островная», 7 крупных супермаркетов и 17 магазинов мелкой розничной торговли. Уже до 11 утра недорогое яйцо эконом-класса «столовое» и диетическое» было раскуплено практически на всех торговых точках, в том числе и в планировочных районах областного центра. В продаже оставалось только яйцо сорта «Молодильное» и «Солнышко».
- Как рассказывают продавцы проверенных нами магазинов, в том числе и торговых точек птицефабрики «Островная», яйца эконом-сорта раскупаются прямо с раннего утра. Люди берут в одни руки по пять - шесть лотков, иногда более ста пятидесяти штук за раз. Остаются дорогие яйца, цена на «Островное» и «Молодильное» - свыше ста рублей, - сказал первый заместитель губернатора.
- Получается, что не только в крупных супермаркетах, но и на птицефабрике «Островная» цена на яйцо гораздо выше предполагаемой нами по программе «Социальный продукт». Это недопустимо, - заявил губернатор Олег Кожемяко и потребовал разъяснений от министра торговли и продовольствия региона.
Инна Павленко разъяснила, что уже с сегодняшнего дня для снижения цен ряд торговых точек перевело яйцо среднего класса «Солнышко» и «Отборное» в разряд социальных и делают на него наценку всего 15 процентов. Теперь оно стоит 78 рублей. При отпускной цене птицефабрики 67 рублей. Яйца этого класса присутствуют практически во всех проверенных магазинах. Также предприятие увеличит объемы реализации яйца столового первой категории через свою розничную сеть.
Смягчить ситуацию поможет и расширение ассортимента яйца эконом класса за счет поставок с материка. В область уже завозится продукт из Хабаровского, Красноярского краев и Кемеровский области. Поступило около 2 миллионов штук яиц, более восьмисот ожидается к концу недели. Заключен договор на поставку яйца из Приморского края.
- Куриное яйцо Из Приморья и Хабаровска полетит на Сахалин
- Сахалину для развития молочного животноводства требуется до 5 тысяч голов скота
- Власти Сахалина обнуляют процентную ставку по инвестиционным кредитам для малого и среднего бизнеса
- Кредитно-документарный портфель ВТБ на Сахалине составил по итогам 2016 года порядка 3 млрд рублей
- Территория Углегорского городского округа Сахалина войдет в состав Свободного порта Владивосток
- Власти Сахалина предлагают снизить стоимость авиабилетов для дальневосточников
- Три проекта в сельском хозяйстве профинансирует Корпорация развития Сахалинской области
- Сахалинская область готовит план по совместному хозяйствованию на Южных Курилах
- На Южных Курилах за 200 млн рублей возведут гостиницу с японской баней онсэн
- В Южно-Сахалинске газифицируют городской транспорт
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.