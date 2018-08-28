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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 30 Сентября, 00:00 |
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Более 500 человек примут участие в Первом Международном МедиаФоруме российских островов
Уже подтвердили своё участие в форуме: председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, тележурналист и комментатор Антон Верницкий, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин, заместитель главного редактора - руководитель департамента радио АО «Москва медиа» Максим Димов, пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов и другие известные медийные персоны страны.
Помимо мастер-классов, круглых столов и творческих встреч со спикерами мероприятия, журналисты планируют получить от них ответы на острые вопросы, подискутировать с мэтрами, поделиться с коллегами мнениями.
- Появление на карте России Первого международного МедиаФорума российских островов подтверждает положительные перемены в поступательном развитии Сахалина и Курил, - мнение Олега Клименко, первого заместителя главного редактора Издательской компании «Золотой Рог» (Приморский край). - Интерес медийного сообщества к территории вызван, в том числе, активизацией бизнес-процессов в регионе на фоне уникального опыта островной области в плане работы с международными инвесторами. Очень важно, что площадка медиафорума предоставит возможность представителям власти, бизнеса и СМИ обсудить вопросы взаимодействия в формате прямого диалога, а участниками знакового для региона события станут не только представители ведущих СМИ из дальневосточных регионов, но и эксперты федерального уровня. Это, в любом случае, гарантирует остроту дискуссий и широкий спектр рассматриваемых вопросов и тем. Заявленная повестка форума обещает много работы – скучать не придется. Убежден, что после проведения мероприятия зарубежные партнеры станут более пристально смотреть на инвестиции в регион в целом и туристический бизнес, в частности.
- Уверен, что островная журналистика после медиафорума обретет новое дыхание, станет интереснее, ярче, свежее, актуальнее, попробует новые формы взаимодействия с аудиторией, - считает директор издательского дома «Губернские ведомости» Владимир Семенчик (Сахалинская область). - Островные СМИ готовились к предстоящему мероприятию, предлагали темы встреч, бесед, мастер-классов и круглых столов. Многие запросы и заявки сахалинских коллег удалось удовлетворить – а это практически гарантия, что работа будет эффективной. Не сомневаюсь, что гости медиафорума получат немало позитивных эмоций от нашего региона и расскажут о них в своих изданиях
- Редакции печатных СМИ сегодня оказались в большой конкуренции с телевизионными и Интернет-ресурсами, - говорит главный редактор газеты «Красный маяк» Ольга Киселева (Сахалинская область, г.Курильск, о.Итуруп). Чтобы отвечать запросам своего читателя, нужно выходить за рамки традиционных газетных форматов и быстро перестраиваться на новые формы работы. А это возможно только, общаясь с членами профессионального сообщества. Безусловно, Первый международный МедиаФорум российских островов становится уникальной возможностью для встречи с коллегами и обмена опытом, что весьма актуально для муниципальных СМИ.
- Форум – отличное место для заключения новых соглашений. Очень важный момент – возможность учебы. Учитывая оторванность от материка, общение с профессиональными тренерами с большой земли всегда дает новый толчок и заметное повышение качества ТВ-продукции, - подчеркнул Владислав Демьянов, директор компании ОТВ (Сахалинская область).
Напомним, 12 апреля в Южно-Сахалинске стартует Первый МедиаФорум российских островов, в котором примут участие СМИ из различных регионов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основная миссия форума – позиционирование островных территорий России как перспективных для реализации общественных и экономических инициатив, личностного роста, комфортного проживания. В число задач форума, в частности, входят: развитие информационного сообщества Сахалинской области и Дальнего Востока России, объединение журналистского сообщества региона, укрепление профессиональных связей с медиасообществом стран АТР.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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