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09 Июня 2018, 12:56 | Регион сегодня

Сахалин и Курилы готовятся к предстоящей путине

Остро стоит вопрос о скупке браконьерского улова недобросовестными предпринимателями

Совместная борьба с браконьерством, поддержка населения региона в его праве на рыбалку – «три хвоста», предложения по укрупнению бизнеса и развитию отраслевых ассоциаций хозяйствующего типа, внедрение новых систем оформления ветеринарных сопроводительных документов на рыбную продукцию. Об этом шла речь на очередном заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета в преддверии начала лососевой путины.

В основном докладе руководитель агентства по рыболовству островного региона Андрей Горничных остановился на плане реализации развития лососевого хозяйства области на период 2017-2020 годов и подготовке к путине текущего года. Он отметил, что наука дала хороший прогноз по добыче – более 96 тысяч тонн. Прохождение путины предстоит организовать с учетом решений Дальневосточного научно-промыслового совета, а вся работа в регионе будет проходить в рамках комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

- Добыча лосося практически уже началась, - сказал присутствовавший на заседании рыбохозяйственного совета глава Сахалинской области Олег Кожемяко.- И мы должны обеспечить надежную охрану нерестилищ. В ней обязательно будут принимать участие сотрудники МВД и Росгвардии, пограничники и рыбинспекторы. Защищать водоемы от браконьеров выйдут тысячи человек с использованием десятков единиц техники. Но надо, чтобы и рыбацкое сообщество самоорганизовывалось для охраны каждого водоема, каждой речки, в которую пойдет лосось. Необходимо создавать бассейновые ассоциации рыбаков и рыбопромышленников, в которые будут входить организации и юридические лица, работающие на территории обитания одного из одиннадцати лососевых стад острова. Совместными усилиями будет проще и удобнее добиваться более весомых экономических результатов в рыбопромысловой отрасли и бороться с браконьерством.

Далее в своем обращении к рыбопромышленникам губернатор региона остановился на принимаемых мерах, направленных на сохранение запасов лососей, в которых заинтересованы все жители Сахалинской области. Он отметил, что не всё зависит от контролирующих органов, численности сотрудников и технического оснащения. По-прежнему остро стоит вопрос о скупке браконьерского улова недобросовестными предпринимателями. Правительство Сахалинской области направило в Федеральное агентство по рыболовству предложения, подготовленные совместно с Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства. Они предусматривают расторжение договоров пользования рыбопромысловыми участками с теми, кто будет уличен в подобных действиях.

Начальник отдела рыбоохраны и контроля за безопасностью мореплавания Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Руслан Непомнящий сообщил, что в их структуре к путине все готово – на месте инспекторы, внештатные сотрудники, техника и мобильные оперативные группы. В текущем году удалось увеличить число сотрудников рыбоохраны, за счет пересмотра и оптимизации штатного расписания.

Заместитель начальника отдела по охране морских биологических ресурсов пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Денис Деревнин доложил о совместных мерах, предпринимаемых силовыми структурами региона по пресечению браконьерства. Сюда входят не только поиск и поимка граждан, занимающихся незаконным выловом и добычей водных биоресурсов, но и профилактическая работа с населением.

Пресечение противоправной деятельности на водоемах будет продолжено, как в период лососевой путины, так и в межсезонье. Для граждан, сознательно преступающих закон из корыстных побуждений, будут ужесточаться меры: административное и уголовное наказание. Однако представители структур, занимающихся охраной водных биологических ресурсов, обращают внимание на то, что для успешной борьбы с браконьерством требуются не только силовые методы.  Необходимо создание условий для всех законопослушных граждан региона в реализации права добычи водных биоресурсов всеми разрешенными для этого способами в местах, наиболее удобных для рыбаков и обеспечения эффективного контроля.

Вопросу создания условий по добыче лососевых видов рыб, которые одновременно удовлетворят рыбопромышленников, рыбаков-любителей, правоохранительные органы и рыбоохранные организации, была посвящена часть рыбохозяйственного совета.

Напомним, ранее губернатор области Олег Кожемяко выдвигал инициативу о «трех хвостах» - свободной добыче удебными орудиями лова (удочка, спиннинг) трех экземпляров рыбы лососевых пород (горбуши) жителями островной области. В настоящее время предложение получило поддержку заместителя председателя правительства страны, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, давшего поручение федеральным и региональным органам исполнительной власти решить данный вопрос в пользу дальневосточных жителей.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Курилы  лосось  Сахалин  путина 


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