|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 10 Ноября, 00:31 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине подошли к "лососевому" вопросу с научной стороны
Обсудить краткосрочное и долгосрочное прогнозирование нерестовых подходов и возможного вылова тихоокеанских лососей российского происхождения собрались ученые, рыбоводы, представители органов власти и рыбацкой общественности и экологических организаций.
Инициатором проведения конференции выступило Правительство Сахалинской области. Росрыболовство поддержало идею и организовало мероприятие на высоком уровне. Были приглашены и приняли участие с докладами исполнительный директор международной Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC) Владимир Радченко, главный научный сотрудник Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Михаил Глубоковский, главный научный сотрудник института общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук Лев Животовский, заместитель директора Тихоокеанского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Игорь Мельников и другие представители отраслевой науки
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился куратор рыбной отрасли региона, заместитель председателя областного правительства Анатолий Макоедов.
- Данная конференция призвана дать ответы на множество связанных путины текущего года на Дальнем Востоке, проанализировать научные подходы к оценке запасов и прогнозированию вылова и определить перспективы искусственного воспроизводства лососевых. Желаю вам плодотворной работы и интересных докладов, - сказал зампред.
В своем докладе Анатолий Макоедов, подчеркнул, что лососевое хозяйство Сахалинской области необходимо выстраивать с учетом средней исторической численности популяций горбуши, ориентируясь на суммарные уловы в пределах 20-50 тысяч тонн в нечетные годы и 10-30 тысяч тонн - в четные. Он заострил внимание на важности формирования новой научной основы ведения лососевого хозяйства, ориентированной на надежное прогнозирование. Речь шла также о существенном сокращении промышленного промысла лососевых и об эффективной системе подготовки квалифицированных специалистов для рыбной отрасли.
Особый интерес у слушателей вызвала тема, посвященная искусственному разведению красной рыбы. Речь также шла о состоянии запасов промысла горбуши в местах ее массового воспроизводства в северной части Тихого океана. Еще один из актуальных вопросов - перспективные модели развития лососевого хозяйства в России.
- На Сахалине подошли к "лососевому" вопросу с научной стороны
- Курилы могут остаться без морского пассажирского сообщения с Сахалином
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" пройдут международные игры "Дети Азии"
- Вторая японская бизнес-миссия на Курилах изучила детали проектов для сотрудничества
- Курильские бизнесмены зовут японцев в бухту Измены
- Тяжеловесный груз для ОАО "Сахалинэнерго" доставили сахалинские железнодорожники
- На Курилы прибыла вторая японская бизнес-миссия
- Впервые за 70 лет курильский остров Матуа готов принимать самолеты в любое время суток
- В Южно-Сахалинске начались подготовительные работы по строительству нового аэровокзала
- Сахалин впервые за 30 лет возобновил производство зерновых
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.