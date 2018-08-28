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Пятница| 28 Сентября, 17:12 |
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"Роснефть" пытается газ двух проектов слить в одну трубу
Несмотря на высказанное еще в октябре представителем «Газпрома» мнение о нецелесообразности строительства на Сахалине еще одного завода СПГ, помимо уже действующего «СПГ-Пригородное», «Роснефть» не отказывается от своих планов. Более того, компания добивается возможности использовать газопровод, построенный в рамках проекта "Сахалин-2", для поставок газа на будущий завод с месторождения Чайво проекта «Сахалин-1».
Как пишет Прайм, соответствующий запрос недавно был направлен «Роснефтью» оператору проекта «Сахалин-2» - компании «Сахалин Энерджи». Такое стремление обосновано потребностью снизить затраты на проект за счет использования уже существующей инфраструктуры. По оценке партнера «Роснефти» в этом проекте – американской корпорации ExxonMobil, суммарные инвестиции в проект, включая инфраструктуру, составят $15 млрд.
В случае достижения договоренности с «Сахалин Энерджи» инвестиции в проект сократятся до $6,5-8 миллиардов.
Как вариант «Роснефть» выступает за передачу трубопровода в госсобственность, сообщает Прайм, что предусмотрено условиями соглашения о разделе продукции после выхода проекта на окупаемость. Проект "Сахалин-2" вышел на окупаемость затрат в марте 2012 года.
Надежда ВОРОНЦОВА, журнал "Дальневосточный капитал".
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