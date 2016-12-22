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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:10 |
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Сбербанк делает предложение Сахалину
По словам Евгения Титова, «Сбербанк» и совместно с «Фондом развития Дальнего Востока» начали выдачу кредитов по специальной программе для малого и среднего предпринимательства. Средства на инвестиционные цели предоставляются на срок до десяти лет по ставке не более 13,5 % годовых. Краткосрочные кредиты – до трех лет. Ставка - не более 12,5 % годовых. Это начинание позволяет удешевить кредитование предпринимателей и запустить относительно небольшие, но важные для развития Дальнего Востока проекты в различных отраслях.
Евгений Титов отметил, что жители Сахалинской области более активно, чем представители других регионов Дальнего Востока, осваивают новый продукт «Сбербанка» и «Фонда развития Дальнего Востока». Он предложил также при рассмотрении крупных инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию через созданную в регионе «Корпорацию развития Сахалинской области», воспользоваться услугами экспертов «Сбербанка России».
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