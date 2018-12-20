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Суббота| 12 Января, 07:01 |
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На Сахалине постановка Чехов-центра впервые вошла в программу фестиваля "Золотая маска"
Работа участвует во внеконкурсной программе театрального фестиваля.
В 2015 году режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Олег Еремин представил эскиз «Собачьего сердца» на творческой лаборатории, которая прошла в Южно-Сахалинске в рамках Дальневосточного театрального форума. Зрители проголосовали за появление этой истории в репертуаре Чехов-центра. Премьерный показ по повести Михаила Булгакова на островной сцене состоялся в марте 2018 года.
- Спектакль, возможно, покажется сложным для восприятия, - отметил режиссер Олег Еремин, - поскольку во втором акте присутствует смешение жанров - клоунада, психологический театр, гротеск, пластический театр и другие. Мне важно, чтобы зритель не просто смотрел постановку, а немного «поработал» над собой, задал себе важные вопросы и, возможно, в какой-то момент почувствовал себя так же неуютно, как чувствовал себя Шариков, над которым провели эксперимент.
Внеконкурсная программа спектаклей «Маска плюс» проводится в рамках всероссийского фестиваля «Золотая Маска» с 2009 года. Его организуют, чтобы продемонстрировать разнообразие и разнонаправленность современного театра.
Во время гастролей труппа Чехов-центра также примет участие в XXVI Пушкинском театральном фестивале в Пскове. Сахалинцы организуют там два показа спектакля «Собачье сердце».
Возможность увидеть необычную постановку по повести Булгакова будет и у островных зрителей - на домашней сцене актеры сыграют ее 15 и 16 января.
Напомним, 2019 объявлен Годом театра в России. Он будет насыщен крупными международными и всероссийскими театральными мероприятиями.
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