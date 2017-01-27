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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 11 Февраля, 00:04 |
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Первый инвестор свободного порта в Корсакове создаст крупный рыбоперерабатывающий комплекс
Инвестиционный проект будет развернут на базе существующей портовой инфраструктуры с целью создания современного рыбохозяйственного комплекса, развития эффективного транспортно-логистического сервиса и торговли на территории Сахалинской области. В рамках проекта резидент планирует реализовать проведение аукционных торгов в виде «рыбной биржи» и организовать демонстрационные площади рыбопродукции, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе КРДВ.
«Проект является первым шагом для формирования рыбного кластера с использованием современных технологических процессов на территории Сахалинской области. В дальнейшем мы планируем расширить территорию прилегающих участков, обеспечить выход к причалу и объединить комплексы в целостную структуру, что позволит включить в перечень услуг погрузоразгрузочные работы и швартовку судов. Решение о получении статуса резидента вызвано, прежде всего, тем, что статус резидента, открывает широкие возможности для привлечения инвестиций со стороны бизнеса, как российского, так и зарубежного. Проект не ограничивается только заявленными видами деятельности, а лишь «подталкивает» к развитию весь рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области. Я уверен, что появятся и другие направления, которые в комплексе создадут комфортные условия для бизнеса», - говорит генеральный директор ООО «Южный Терминал» Арслан Висаидов.
Общая площадь комплекса составит более 23 тысяч кв.м., на которой будут построены холодильные камеры для хранения рыбопродукции, приемно-сортировочный комплекс с помещениями для проведения аукционов и залами для демонстрации продукции, рыбоперерабатывающий цех и организованна контейнерная площадка.
В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 11 заявок на получение статуса резидента СПВ в Корсаковском городском округе Сахалинской области. Общий объем инвестиций по заявкам составляет 11,9 млрд рублей. Резидентом СПВ в Корсакове является 1 компаний с общим объемом инвестиций 998 млн рублей и планами создать 197 тысяч рабочих мест.
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 206 заявки на общую сумму инвестиций более 260 млрд рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест. Резидентами СПВ являются 128 компаний с объемом инвестиций на сумму более 219 млрд рублей и перспективой создания более 23 тысяч рабочих мест.
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