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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Апреля, 19:35 |
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Ростуризм положительно оценил концепцию развития туризма в Сахалинской области
Врио губернатора назвал туризм ключевой отраслью в экономике региона, так как развитие туристической инфраструктуры позволяет в быстрые сроки сделать более комфортными условия жизни на Сахалине и Курилах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Если у людей будет возможность в выходной день посмотреть хороший спектакль, покататься на горных лыжах или прогуляться по туристической тропе, это станет стимулом жить, работать и создавать семьи на островах. В такой регион будет легче привлечь инвесторов. Мы готовы оказывать поддержку предпринимателям, которые намерены развивать гостиничный и ресторанный сервис, сферу активного и культурного досуга, – сказал Валерий Лимаренко.
В новой туристической концепции центральное место отведено развитию горнолыжного курорта «Горный воздух». Также программа учитывает городскую среду Южно-Сахалинска, природные достопримечательности Курильских островов, экологический туризм, спорт и активный отдых, гастрономический туризм и морепродукты. Развитие бальнеологического направления позволит привлекать гостей из других регионов и стран в течение целого года, а не только в разгар горнолыжного сезона.
– В прошлом году в рамках программы внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области было израсходовано 132,6 миллиона рублей. В этом году финансирование отрасли туризма можно назвать прорывным. В областном бюджете предусмотрено 531,7 миллиона рублей. На эти средства в 12 муниципальных образованиях обустроят объекты туристской инфраструктуры, – рассказала директор департамента туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Наталья Пахолкова.
Также на совете по инвестиционной деятельности были даны ответы на вопросы, которые ранее подняли предприниматели. Например, на прошлом инвестсовете они выступили с предложением построить в Смирныховском районе цементный завод. По мнению бизнесменов, необходимость в таком предприятии обоснована ростом темпов строительства в регионе и дороговизной завоза материала с материка.
Инициативу проанализировали специалисты профильных министерств и в целом идею одобрили. Глава региона проект поддержал и отметил, что в ближайшее время необходимо найти для данного начинания инвесторов.
Зашел разговор и по искусственному разведению в прибрежных водах Сахалинской области гребешка с использованием «дикой» молоди. Предприниматели не имеют возможности развивать бизнес из-за пробелов в правовом поле. Сегодня Росрыболовство разрабатывает изменения, которые позволят предпринимателям добывать морские ресурсы на законном основании.
В завершение мероприятия Валерий Лимаренко подчеркнул: областные власти хотят быть партнерами для бизнес-сообщества. Для этого региональное правительство будет улучшать условия для ведения предпринимательской деятельности.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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