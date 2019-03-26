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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Сахалинская ярмарка" нового формата идет по острову
Начнет ярмарочную серию Охинский городской округ, где мероприятие 14 апреля посвятят проводам зимы. Затем эстафету примет Томаринский городской округ – здесь 21 апреля проведут Вербную ярмарку. А через неделю, 28 апреля, в Южно-Сахалинске, а также Невельском, Долинском, Смирныховском, Холмском и Углегорском районах состоится Пасхальная ярмарка. Каждый муниципалитет разработает собственную программу праздника, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– На «Сахалинской ярмарке» можно будет приобрести по сниженным ценам продукцию местных производителей. Но самое главное – это возможность провести запоминающийся выходной день всей семьей. Сахалинцы и курильчане смогут поучаствовать в мастер-классах, играх, спортивных конкурсах, насладиться творческими выступлениями местных талантов, – сказал врио губернатора области Валерий Лимаренко.
На ярмарках будут представлены местные товары, произведенные в различных муниципальных образованиях области. Также можно будет приобрести изделия декоративно-прикладного творчества от сахалинских мастеров. На площадках развернутся зоны питания и приготовления еды. Образовательная и культурная программы будут представлены мастер-классами, выступлениями областных и районных творческих коллективов.
В мае «Сахалинская ярмарка» будет посвящена Дню труда, Дню Победы и Красной горке – первому воскресенью после Пасхи. 1 мая тематические ярмарки состоятся в Аниве и Южно-Сахалинске. Областной центр проведет также ярмарку «Весна красна» 5 мая. Праздник 9 мая отметят ярмарками в Смирных, Тымовском, Охе, Углегорске, Поронайске и Макарове. Также в честь Дня Победы и Красной горки 10 и 11 мая торговля развернется в Александровске-Сахалинском, Долинске, Ногликах и Невельске. А 18 мая Корсаков, Томари и Александровск-Сахалинский ярмарочными праздниками отметят Международный день семьи.
«Сахалинская ярмарка» нового формата распланирована до конца года. Праздничные мероприятия будут приурочены ко Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи, Дню семьи, любви и верности, Дню народного единства и другим праздникам. Были выбраны и необычные даты. Например, в Южно-Сахалинске в июне отметят День мороженого, а в Углегорске в июле устроят праздник русского чая.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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