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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Мая, 20:54 |
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Главой подразделения ВТБ в Сахалинской области назначен Илья Шконда
Досье "Дальневосточного капитала": Илья Шконда родился в 1983 г. в г. Комсомольск-на-Амуре. В 2005 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Международные экономические отношения». Работает в банке ВТБ с 2005 года, в 2011-2017 гг. работал в филиале ВТБ в г. Шанхае (КНР), где возглавлял направление по работе с корпоративными клиентами и финансовыми учреждениями.
Перед новым руководителем стоит задача продолжить эффективное сотрудничество сахалинского подразделения ВТБ с местным бизнес-сообществом, нарастив кредитный портфель и клиентскую базу. Он будет отвечать за выполнение бизнес-планов и их соответствие намеченной банком стратегии развития, а также за соблюдение высоких стандартов качества сервиса для клиентов.
Евгений Орлов отметил: «Илья Шконда обладает всеми необходимыми компетенциями, хорошо знает специфику работы с корпоративными клиентами банка, имеет опыт работы на международном рынке, что особенно актуально для Сахалинской области, имеющей развитый сектор внешней торговли. Мы убеждены, что новое назначение позволит нам и дальше укреплять позиции банка на региональном рынке, а также усилит нашу дальневосточную команду».
В рамках рабочего визита Евгений Орлов также провел ряд деловых встреч с представителями бизнеса региона.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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