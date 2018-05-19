|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 11 Июня, 01:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сахалинская ярмарка победила во всероссийском конкурсе "Торговля России-2018"
Впервые победу в номинации «Лучшая ярмарка» одержал город Корсаков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правильстве Сахалинской области.
- Еженедельно по пятницам мы собираем десятки местных товаропроизводителей. На прилавках - кондитерские изделия, овощи, фрукты, рыба и мясо. А такая значимая победа подстегнула нас привлечь на нее ещё больше участников. Ассортимент будет расширяться. Кроме того, мы всегда стараемся удивлять наших покупателей. Вот, к примеру, сейчас угощаем бесплатно ухой, пловом, шашлыками, - рассказала заместитель руководителя управления экономического развития администрации Корсаковского городского округа Екатерина Валуевич.
Прошедшая пятница не стала исключением. На центральной улице Советской вновь развернулась большая торговля. Настроение гостям ярмарки поднимали артисты культурно-досугового центра «Океан». Клуб «Варюша» представил зажигательную концертную программу и веселые конкурсы для детей.
- Ярмарка помогла сблизить производителя и покупателя, соответственно, и убрать посредников, что сказывается на цене. К тому же всегда можно узнать о продукции, как говорится, из первых уст. Радует и то, что не забыли про развлечения, приятно видеть, как люди улыбаются и с удовольствием совершают покупки, - рассказал один из покупателей Александр Божок.
- Хорошее дело придумали областные власти - проводить такие ярмарки. Я слышала, что они скоро станут проходить во многих городах Сахалина. Сама стараюсь обязательно посетить большую ярмарку в Южно-Сахалинске весной и осенью, там всегда есть, на что посмотреть и что купить. Если честно, для меня было открытием, что у нас в области такое огромное количество товаропроизводителей. Очень много своего, вкусного, полезного. Все есть - и молоко, и мясо, и колбасы, - добавила жительница Корсакова Ирина Беззубенко.
- У меня маленький ребенок и, естественно, я стараюсь кормить его только свежими продуктами. Вот сегодня пришли на ярмарку за свежим творогом. Еще рыбу хотим купить, она здесь всегда свежая, - поддержала покупатель Ольга Звягинцева.
- Вы знаете, я пенсионерка. Для меня стоимость товара имеет значение. А на ярмарке цены довольно низкие, да и торговаться можно. Еще хорошо, что можно поглядеть поближе, потрогать, попробовать, выбрать самому. В общем, хорошо придумали. Народу нравится! - добавила Нина Медведева.
- Уже на протяжении нескольких лет мы являемся неизменными участниками сельскохозяйственной ярмарки. У нас за это время появились постоянные клиенты. Как видите, мясо у нас хранится в специальных холодильниках, подключение к сети обеспечила администрация. Кроме того, вся сельхозпродукция проходит санитарный контроль прямо на месте в передвижной лаборатории, - поделилась мнением продавец мясной продукции «Сахалинский Бекон-2» Александра.
Подобные ярмарки должны стать традиционными во всех районах Сахалинской области. Такое поручение дал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. В каждом муниципалитете разработают свой график "дней торговли".
- Франция хочет стать ближе к Сахалину
- Сахалинская ярмарка победила во всероссийском конкурсе "Торговля России-2018"
- Сахалин и Курилы готовятся к предстоящей путине
- Сахалинская область и японская компания "Мицуи" планируют расширять сотрудничество
- Дальневосточникам обещают "три хвоста" лосося в день для еды
- На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
- Власти поставили задачу преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах
- На Сахалин на "Боинге-747" прилетел элитный скот из Дании
- Власти Сахалина и Хоккайдо объединят усилия в организации взаимных безвизовых поездок
- Сахалинский проект в сфере бальнеологии "Хонока" высоко оценил премьер-министр Японии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.