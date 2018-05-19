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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Франция хочет стать ближе к Сахалину
Об этом в ходе встречи с членами правительства островного региона заявила посол Франции в России Сильви Берманн. Отметим, что госпожа Берманн прилетела на Сахалин в сопровождении членов Франко-Российской торгово-промышленной палаты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правильстве Сахалинской области.
Это представители строительной и фармацевтической отраслей, предприятий по производству электротехнического оборудования и других компаний. В течение нескольких дней они планируют провести переговоры с сахалинскими предпринимателями и руководителями профильных министерств. В планах гостей посещение крупных туристических объектов, в том числе спортивно-туристический комплекс «Горный Воздух».
– Сахалинская область – регион, динамично развивающийся по ряду показателей. Одно из наших главных достижений – улучшение демографической ситуации. – Отметил в своей приветственной речи заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. – Мы уделяем большое внимание инвестиционной привлекательности региона. В области действует три территории опережающего развития, одна из которых специализируется на развитии туризма.
Сильви Берманн выразила надежду, что в ходе своего визита ей и членам делегации удастся определить конкретные проекты и направления совместной деятельности. Возможно, их дальнейшее обсуждение продолжится в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, в котором посол тоже планирует принять участие.
Как отметил генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, у организации довольно большие и планы в области сотрудничества с Сахалинской областью. Возможно, одним из первых шагов станет привлечение в регион членов подобных торгово-промышленных палат, которые работают в Японии, Китае и Корее. Они, по мнению Шинского, лучше знают специфику островного региона. При этом гендиректор считает Сахалинскую область достаточно комфортным местом для бизнеса и надеется увидеть перед собой заинтересованных партнеров.
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