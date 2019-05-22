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"Газпром" намерен на Сахалине строить и строить
Подписи под соглашением поставили глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в Санкт-Петербурге в рамках экономического форума.
Врио губернатора отметил, что документ направлен на дальнейшее развитие инфраструктуры сахалинских городов и сел, а также культуры и спорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Соглашение с нашим стратегическим партнером – «Газпромом» предусматривает строительство ледовой арены и многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса международного уровня со спортивным залом, бассейном, тиром. Оба объекта возведут в Южно-Сахалинске. Также «Газпром» планирует построить в областном центре конгресс-холл на 800 мест, гостиницу, административный офис компании жилые дома для своих сотрудников, – сообщил Валерий Лимаренко.
По мнению главы области, соглашение играет ключевую роль в формировании стратегического партнерства и развитию долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Позволит улучшить инвестиционный климат на островах, подчеркнет привлекательность региона, как перспективного и быстро развивающегося. Строительство объектов социально-спортивной инфраструктуры позволит сделать городскую среду комфортнее.
Напомним, в начале года глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексея Миллер договорились, что к 2020 году компания актуализирует генеральную схему газоснабжения и газификации региона.
– В первых числах июля мы ожидаем приезд на Сахалин заместителя председателя правления «Газпром», чтобы объективно оценить сегодняшнюю ситуацию с газификацией и поставить новые задачи на ближайшие пять лет. Помимо строительства новых объектов, мы намерены обеспечить газом 100 процентов островной территории. Для этого необходимо развивать автономное питание с использованием СПГ. Соглашение о строительстве в Поронайске завода по производству сжиженного газа на 100 тысяч тонн тоже подписано. В рамках соглашений мы намерены создать в регионе новую энергетическую индустрию по перевозке СПГ, оснащению, инжинирингу, сервисам и эксплуатации этих мощностей, – сказал глава региона Валерий Лимаренко.
Также в этом году компания «Газпром» планирует выполнить работы, которые позволят газифицировать в Сахалинской области более 3,2 тысяч домовладений и квартир, 82 объекта промышленности и малой энергетики. Предполагается построить и газопровод для газификации резидентов территории опережающего развития «Горный воздух».
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