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10 Июня 2019, 10:45 | Регион сегодня |

На Сахалине новый комплекс по производству СПГ построят в Поронайске

Всего предполагается построить две очереди завода, каждая будет производить по 5 тонн СПГ в час

Соответствующее соглашение заключено в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019

Подписи под документом поставили глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Врио губернатора пояснил, что совместный проект предусматривает создание в регионе новой энергетической индустрии по перевозке СПГ, оснащению, инжинирингу, сервисам и эксплуатации этих мощностей.

– За его счет мы обеспечим экологически чистым топливом удаленные районы на севере Сахалина и Курильских островах. Также этот газ можно будет использовать для нужд автономной энергетики и транспорта. В дальнейшем проект позволит выйти нам на межрегиональный рынок с поставками малотоннажного СПГ в прибрежные районы регионов Дальнего Востока, – отметил Валерий Лимаренко.

Площадкой для строительства комплекса по производству СПГ выбран Поронайск, расположенный в центральной части Сахалина. Это логистический центр острова. Строительство завода станет основой для формирования на территории области новых направлений: электро- и теплоснабжение автономных потребителей источниками, работающими на СПГ, бункеровка, КриоАЗС.

Всего предполагается построить две очереди завода, каждая будет производить по 5 тонн СПГ в час. Первую построят в 2021-2022 годы. Сроки строительства второй станут ясны по итогам оценки результатов работы первой очереди.

Сейчас на Дальнем Востоке работают более 500 дизельных электростанций общей мощностью более 600 МВт. Переход на голубое топливо даст не только экономический эффект, так как СПГ значительно дешевле дизельного топлива, но улучшит экологическую обстановку в регионе. Для жителей области это означает новое качество жизни, а компаний и островных предприятий – новые возможности в развитии.

Взаимодействие правительства Сахалинской области и компании «Газпром» имеет стратегический характер. Еще в начале 2019 года врио губернатора Валерий Лимаренко и председатель правления энергетической компании Алексея Миллер договорились, что к 2020 году она актуализирует генеральную схему газоснабжения и газификации региона.

В этом году «Газпром» планирует выполнить строительно-монтажные работы по газопроводу-отводу и газораспределительной станции (ГРС) «Тымовское», четырем газопроводам к населенным пунктам Тымовского района: поселку Тымовское, селам Воскресеновка, Восход, Зональное, Кировское, Красная Тымь и Ясное. Это позволит газифицировать более 3,2 тысяч домовладений и квартир, 82 объекта промышленности и малой энергетики. Предполагается также построить газопровод для газификации резидентов ТОР «Горный воздух».

Также ведется подготовка к началу сооружения газопровода-отвода и ГРС «Долинск», шести газопроводов в городском округе «Город Южно-Сахалинск», Долинском и Макаровском районах. В стадии проектирования находятся четыре газопровода-отвода, ГРС «Корсаков», «Леонидово», «Макаров», «Южная» и 16 газопроводов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Валерий Лимаренко  СПГ  Газпром 


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