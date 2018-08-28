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10 Сентября 2018, 10:00 | Регион сегодня |

На Сахалине поймано более 72 тысяч тонн горбуши

Научный прогноз по вылову горбуши в четный "нерыбный" год уже дважды увеличивали

Первоначально в регионе планировалось добыть около 70 тысяч тонн горбуши. Однако сегодня уже поймано более 72 тысяч тонн этого вида. Общий скорректированный прогноз возможного вылова тихоокеанских лососей сейчас составляет более 116 тысяч тонн.

Как отметил заместитель председателя правительства островного региона Анатолий Макоедов, по сравнению с прошлым годом, путина проходит более благоприятно. В 2017 году рыбаки добыли лишь около 30 процентов от объема ресурсов, рекомендованных к вылову. Хотя, как правило, именно в нечетные годы уловы больше. В 2018 году уже достигнутые показатели вылова почти в три раза превысили средние величины для четных лет.

Лидерами выступают Курильский, Смирныховский и Поронайский городские округа. Некоторые водоемы настолько переполнены горбушей, что возникает опасность заморных явлений. Для нормального нереста горбуши необходимо, чтобы на один квадратный метр приходилась примерно по одной паре производителей – самец и самка.

– Когда рыбы на нерестилищах слишком много, самки не строят нерестовых гнезд, а просто выметывают икру в воду. Икринки неизбежно погибают. Забитые трупами рыб, нерестилища создают предпосылки для возникновения неблагоприятной экологической ситуации на водоеме, – рассказал Анатолий Макоедов.

Сегодня можно наблюдать переполнение рек Долинка и Жуковка в Корсаковском районе. Для реки Рыбацкой на Итурупе муниципальным властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы изъять излишки зашедшей горбуши.

В этой ситуации казалась бы очевидной необходимость упрощения доступа сахалинцев и курильчан к любительскому и спортивному вылову лососей. Напомним, глава островного региона Олег Кожемяко неоднократно выступал с предложением, известным как «три хвоста». Подразумевалось, что каждый житель Сахалина и Курил сможет свободно добывать удочками и спиннингами три экземпляра горбуши в день. Любительский лов затронул бы не более 5 процентов от общего объема выловленных биоресурсов. Львиную долю лососевых по-прежнему осваивали бы рыбопромышленные предприятия.

Инициатива сахалинского губернатора получила публичное одобрение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Но Федеральное агентство по рыболовству, несмотря на очередные рекордные уловы тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, предложение о «трех хвостах» для жителей пока не поддерживает.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: горпуша  лосось  путина 


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