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10 Сентября 2018, 09:15 | Регион сегодня |

В Южно-Сахалинске прошла выставка-ярмарка товаров из Хоккайдо

Праздничные мероприятия в честь 20-летия подписания соглашения о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и соседней японской префектурой идут в островном регионе. Знаменательная дата совпала с празднованием перекрестных годов России в Японии и Японии в России.

С 7 по 9 сентября в торгово-развлекательном комплексе «Сити Молл» Южно-Сахалинска состоялась выставка-ярмарка товаров производства Хоккайдо. Посетители смогли приобрести рис, лапшу, соусы, сладости и другие продукты из Страны восходящего солнца.

 

– Мы рады поделиться с сахалинцами вкусными дынями и арбузами, которые являются визитной карточкой Хоккайдо. Благодаря содействию сахалинских транспортно-логистических компаний был соблюден тщательный контроль за температурным режимом, что позволило доставить продукты в самом свежем виде, – рассказал сотрудник департамента планирования и координации губернаторства Хоккайдо Сонэ Хироюки. – Выражаю надежду, что подобные мероприятия будут содействовать установлению межнациональных контактов и укреплению отношений между Японией и Россией.

Выставку-ярмарку должна была открыть губернатор префектуры Хоккайдо, госпожа Такахаси Харуми. Но из-за произошедшего в Японии накануне разрушительного землетрясения визит был отменен. Глава островного региона Олег Кожемяко выразил соболезнования жителям соседнего государства в связи с человеческими жертвами от удара стихии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Сегодня Япония – один из основных торговых партнеров Сахалинской области. На его долю приходится почти 40 процентов внешнеторгового оборота региона. Деловые круги Хоккайдо проявляют большой интерес к развитию сотрудничества с островной областью. Японские технологии применяются в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, активно развиваются туристические обмены между странами.

– Выставка товаров производства Хоккайдо стала уже традиционным событием для островной области. Сахалинцы оценили продукцию японского производства, потому что она отвечает самым высоким международным стандартам качества и безопасности. Подобные проекты должны получить развитие в виде расширения ассортимента японских товаров на сахалинских выставках. Кроме того, островная область собирается нанести ответный визит и представить продукцию сахалинских производителей на ярмарке в префектуре Хоккайдо, – отметил Олег Кожемяко.

Также сегодня в Чехов-центре состоялся праздничный концерт, посвященный культуре двух стран. Изначально была запланирована трехдневная программа с участием японских звезд, икебана-шоу, чайной церемонией и выставками декоративно-прикладного искусства.

– К сожалению, стихийное бедствие не позволило многим участникам из Страны восходящего Солнца прибыть на Сахалин. Вместе с тем нашими партнерами была проделана огромная работа по подготовке творческой части фестиваля. Мы благодарим генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске, губернаторство Хоккайдо, а также участников фестиваля российско-японской культуры, которые хотели, но не смогли приехать на Сахалин. Впереди у нас много совместных проектов. Надеюсь, что они станут яркими для культурной жизни островной области и губернаторства Хоккайдо, – сказал заместитель председателя правительства Антон Зайцев.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: АТР  Япония  Сахалин 


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