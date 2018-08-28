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Понедельник| 10 Сентября, 13:40 |
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В Южно-Сахалинске прошла выставка-ярмарка товаров из Хоккайдо
С 7 по 9 сентября в торгово-развлекательном комплексе «Сити Молл» Южно-Сахалинска состоялась выставка-ярмарка товаров производства Хоккайдо. Посетители смогли приобрести рис, лапшу, соусы, сладости и другие продукты из Страны восходящего солнца.
– Мы рады поделиться с сахалинцами вкусными дынями и арбузами, которые являются визитной карточкой Хоккайдо. Благодаря содействию сахалинских транспортно-логистических компаний был соблюден тщательный контроль за температурным режимом, что позволило доставить продукты в самом свежем виде, – рассказал сотрудник департамента планирования и координации губернаторства Хоккайдо Сонэ Хироюки. – Выражаю надежду, что подобные мероприятия будут содействовать установлению межнациональных контактов и укреплению отношений между Японией и Россией.
Выставку-ярмарку должна была открыть губернатор префектуры Хоккайдо, госпожа Такахаси Харуми. Но из-за произошедшего в Японии накануне разрушительного землетрясения визит был отменен. Глава островного региона Олег Кожемяко выразил соболезнования жителям соседнего государства в связи с человеческими жертвами от удара стихии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Сегодня Япония – один из основных торговых партнеров Сахалинской области. На его долю приходится почти 40 процентов внешнеторгового оборота региона. Деловые круги Хоккайдо проявляют большой интерес к развитию сотрудничества с островной областью. Японские технологии применяются в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, активно развиваются туристические обмены между странами.
– Выставка товаров производства Хоккайдо стала уже традиционным событием для островной области. Сахалинцы оценили продукцию японского производства, потому что она отвечает самым высоким международным стандартам качества и безопасности. Подобные проекты должны получить развитие в виде расширения ассортимента японских товаров на сахалинских выставках. Кроме того, островная область собирается нанести ответный визит и представить продукцию сахалинских производителей на ярмарке в префектуре Хоккайдо, – отметил Олег Кожемяко.
Также сегодня в Чехов-центре состоялся праздничный концерт, посвященный культуре двух стран. Изначально была запланирована трехдневная программа с участием японских звезд, икебана-шоу, чайной церемонией и выставками декоративно-прикладного искусства.
– К сожалению, стихийное бедствие не позволило многим участникам из Страны восходящего Солнца прибыть на Сахалин. Вместе с тем нашими партнерами была проделана огромная работа по подготовке творческой части фестиваля. Мы благодарим генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске, губернаторство Хоккайдо, а также участников фестиваля российско-японской культуры, которые хотели, но не смогли приехать на Сахалин. Впереди у нас много совместных проектов. Надеюсь, что они станут яркими для культурной жизни островной области и губернаторства Хоккайдо, – сказал заместитель председателя правительства Антон Зайцев.
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