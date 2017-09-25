|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Октября, 18:12 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине выбрали лучших товаропроизводителей
Впервые «Сахалинское качество» организовали на острове в 2005 году. Тогда, вспоминает министр торговли и продовольствия области Инна Павленко, на местном рынке преобладала импортная продукция. Поэтому главной идеей начинания стала популяризация произведенных в регионе продуктов питания.
- Со временем конкурсантов стало значительно больше. Мы усилили к ним требования. Конкурс стал проходить в два этапа. На первом эксперты исследуют продукцию, закупленную в торговых точках розничной сети. При этом дается оценка не только ее качественных характеристик. Во внимание принимаются отзывы покупателей, а также фактор развития производственных мощностей предприятий. На втором - финальном этапе участвуют только те товаропроизводители, которые смогли удовлетворить всем этим требованиям. А посетителям смотра-конкурса, который традиционно проводится в формате выставки, предлагается продегустировать образцы продукции, - сообщила министр.
Среди тех, кто ознакомился с представленной местными производителями продукцией, был и заместитель председателя регионального правительства Анатолий Макоедов. На выставке его внимание привлекли твердые сыры, которые производит сахалинский предприниматель Мария Федотова. Из купленного у фермеров козьего молока женщина в поронайском селе Восток производит знаменитый камамбер по французской технологии.
- Это замечательный продукт, очень вкусный, - дал оценку образцу сыра Анатолий Макоедов. – Нам не страшны никакие санкции, пока есть такие энтузиасты и первопроходцы, - добавил он.
Среди победителей нынешнего конкурса - Корсаковский хлебокомбинат, который отмечен наградой за формовой хлеб из муки первого сорта. СПК «Соколовский» и молокозавод «Поронайский» представили лучшую сметану с массовой долей жира 20 – 30 процентов. У совхоза «Южно-Сахалинский» вне конкуренции оказался кефир.
В других номинациях первые места были отданы ООО «Золотой теленок» (сардельки «Говяжьи»), ООО «Фантазия» (зефир белый), ООО «Охотоморье» (баночная лососевая зернистая икра), ИП Харченко (пресервы рыбные «Кета-ломтики в масле»), ООО «Янтарное» (консервы «Рагу из лосевых рыб натуральное» и салат из морской капусты «Дальневосточный») и колбасный цех «Сахалинский» (свиная полукопченая колбаса и сардельки «Свиные»).
Оценить продукцию, представленную на «Сахалинском качестве», вскоре смогут и жители всей области. Ее планируют поставлять в районы. В ходе мероприятия об этом были заключены договоры с предприятиями торговли и общественного питания.
Победители конкурса теперь имеют право использовать знак «Сахалинское качество» при рекламе своей продукции. Кроме того, они получили возможность представить ее на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».
- На Сахалине выбрали лучших товаропроизводителей
- На Сахалине планируют построить межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс
- Год экологии стал главным фокусом второго дня конференции "Нефть и газ Сахалина 2017"
- На Сахалине подвели итоги социально-экономического развития в январе-августе текущего года
- На Кунашир и Итуруп впервые прибыл чартерный авиарейс из Японии
- В Сахалинскую область прибыл двухпалубный Боинг-747-400 "Хабаровск"
- Бизнес Сахалина начали консультировать в онлайн-режиме
- Южнокорейские бизнесмены готовы на Сахалине взяться за дорожное строительство с гарантией до 50 лет
- Гигантскую рыбу-луну весом 1100 кг поймали на Итурупе
- Инвестор ТОР "Южная" займет более 30 процентов молочного рынка Сахалина
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.