Сахалинский экспорт в Республику Корея на 95% представлен минерально-сырьевыми ресурсами

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 26 Июля, 11:35 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
26.07 |
Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
26.07 |
В Хабаровском крае теплоэнергетики подали более 24 тысяч исков в отношении должников
26.07 |
Деловая программа Международного дальневосточного морского салона охватывает все вопросы судостроения
26.07 |
В "Артэтаже" до конца июля можно увидеть фото победителей "Посмотри на Владивосток 2017"
25.07 |
Резидент ТОР "Южная" начал поставки молока на рынок Сахалина
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
10 Декабря 2014, 16:43 | Регион сегодня

Сахалинский экспорт в Республику Корея на 95% представлен минерально-сырьевыми ресурсами

Сахалинская область обеспечивает около трети всего объема внешнеторгового оборота России с Республикой Корея. Такие данные привел Александр Хорошавин в ходе своего доклада на пленарном заседании Российско-Корейского экономического форума "Инвестируйте в Дальний Восток!".

Глава региона подробно рассказал о текущем состоянии экономического сотрудничества Сахалинской области с Республикой Корея, отметив, что данное государство - один из стратегических партнеров островного региона.

- В основе взаимовыгодного сотрудничества лежат такие факторы как: территориальная близость, прямые грузопассажирские отправления воздушным и морским транспортом, наличие в Сахалинской области экономически активной корейской диаспоры – около 30 тысяч человек, а также взаимодополняемость наших экономик. Серьезный импульс для развития двусторонних отношений дала и Презентация Сахалинской области в Республики Корея, которую мы провели несколько лет назад. В результате в 2013 году объем совместных торговых операций между Сахалинской областью и Республикой Корея достиг 6,5 млрд. долларов США. Что составляет около трети всего объема внешнеторгового оборота России с данным государством. По нашим оценкам, в текущем году он превысит 7 млрд. долларов США, - сказал Александр Хорошавин.

По его словам, сахалинский экспорт в Республику Корея на 95% представлен минерально-сырьевыми ресурсами. Это рыбопродукция, нефть, сжиженный природный газ, уголь. Причем объем поставок последнего за последние четыре года вырос в 4 раза.  Что касается импорта из Республики Корея, то в Сахалинскую область ввозятся машины, оборудование, изделия из металлов, а также материалы, используемые при реализации шельфовых проектов.

- На начало 2014  года в экономике островного региона накоплено порядка 130 млн. долларов США корейских инвестиций. Отмечу, что это вложения, не связанные с нефтегазовым комплексом.  Сегодня корейский капитал задействован в строительстве, добыче угля, рыбопромышленном комплексе, оптовой и розничной торговле, в обрабатывающих производствах и транспорте. Речь идет о работе порядка 100 предприятий, включая филиалы и представительства крупных компаний Республики Корея, - сказал губернатор.

В нефтегазовой отрасли корейский бизнес активно участвует в шельфовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в качестве подрядчиков и субподрядчиков. Речь идет о таких широко известных компаниях как «Хендай», «Палл Корея», «Когаз», «Самсунг», «Дусан» и других.  В июне 2014 года на разрабатываемом в рамках проекта «Сахалин-1» месторождении Аркутун-Даги состоялся запуск в эксплуатацию самой крупной в мире морской платформы «Беркут». Ее верхние строения были возведены на верфях «Дэу Шипбилдинг».

В угольной отрасли корейские компании «Эс-Ай Ресёрсиз» и «Самсунг» участвуют в разработке сахалинских месторождений угля. Последняя также инвестирует в развитие инфраструктуры Углегорского порта на западном побережье Сахалина с целью увеличения экспортных поставок твердого топлива.

В рыбной отрасли при участии совместного российско-корейского предприятия «Промышленный холод» с 2011 года в островном регионе реализуется проект по созданию комплекса для хранения и переработки продукции.

В сфере транспорта активно развиваются воздушное и морское сообщения между Сахалином и Республикой Корея. В том числе благодаря сотрудничеству российской авиакомпании «Аврора», которая базируется на Сахалине с «Кореан Эйр» и «Эир Инчхон. Также налажено сотрудничество с компанией «Азиана».

Открытие в Пусане совместного предприятия «САСКО Интернешэнэл Шиппинг», учредителем которого с российской стороны выступило Сахалинское морское пароходство,  позволило организовать морские контейнерные перевозки по маршрутам: Пусан – Корсаков и Пусан – Находка. Это позволило увеличить грузооборот между дальневосточными регионами России и Южной Кореей.

Реализуются совместные проекты и в части модернизации транспортной инфраструктуры. Так, например, «Кемто Констракшн» стало первым южнокорейским предприятием, которое в качестве субподрядчика приняло участие в строительстве глубоководного причала на курильском острове Итуруп.

- Сейчас мы работаем с еще одной корейской компании «Эл Эс Нэтвокс Ко., Лтд» разработала технико-экономическое обоснование строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Его презентация состоялась в октябре этого года. Следующий этап – это проведение проектных работ. Сейчас мы ведем переговоры с банками и бизнесом Республики Корея о привлечении инвестиций в строительство данного объекта, - сказал Александр Хорошавин.

Он добавил, что в сфере делового и жилищного строительства Сахалинской области также успешно реализовано несколько совместных проектов. С участием корейского бизнеса в Южно-Сахалинске введены в эксплуатацию два жилых комплекса и один многофункциональный офисный центр. И кроме того, в настоящее время ведется строительство нового жилого квартала.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: СПГ  Республика Корея  нефть  внешния торговля 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика