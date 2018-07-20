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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:35 |
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Сахалинский экспорт в Республику Корея на 95% представлен минерально-сырьевыми ресурсами
Глава региона подробно рассказал о текущем состоянии экономического сотрудничества Сахалинской области с Республикой Корея, отметив, что данное государство - один из стратегических партнеров островного региона.
- В основе взаимовыгодного сотрудничества лежат такие факторы как: территориальная близость, прямые грузопассажирские отправления воздушным и морским транспортом, наличие в Сахалинской области экономически активной корейской диаспоры – около 30 тысяч человек, а также взаимодополняемость наших экономик. Серьезный импульс для развития двусторонних отношений дала и Презентация Сахалинской области в Республики Корея, которую мы провели несколько лет назад. В результате в 2013 году объем совместных торговых операций между Сахалинской областью и Республикой Корея достиг 6,5 млрд. долларов США. Что составляет около трети всего объема внешнеторгового оборота России с данным государством. По нашим оценкам, в текущем году он превысит 7 млрд. долларов США, - сказал Александр Хорошавин.
По его словам, сахалинский экспорт в Республику Корея на 95% представлен минерально-сырьевыми ресурсами. Это рыбопродукция, нефть, сжиженный природный газ, уголь. Причем объем поставок последнего за последние четыре года вырос в 4 раза. Что касается импорта из Республики Корея, то в Сахалинскую область ввозятся машины, оборудование, изделия из металлов, а также материалы, используемые при реализации шельфовых проектов.
- На начало 2014 года в экономике островного региона накоплено порядка 130 млн. долларов США корейских инвестиций. Отмечу, что это вложения, не связанные с нефтегазовым комплексом. Сегодня корейский капитал задействован в строительстве, добыче угля, рыбопромышленном комплексе, оптовой и розничной торговле, в обрабатывающих производствах и транспорте. Речь идет о работе порядка 100 предприятий, включая филиалы и представительства крупных компаний Республики Корея, - сказал губернатор.
В нефтегазовой отрасли корейский бизнес активно участвует в шельфовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в качестве подрядчиков и субподрядчиков. Речь идет о таких широко известных компаниях как «Хендай», «Палл Корея», «Когаз», «Самсунг», «Дусан» и других. В июне 2014 года на разрабатываемом в рамках проекта «Сахалин-1» месторождении Аркутун-Даги состоялся запуск в эксплуатацию самой крупной в мире морской платформы «Беркут». Ее верхние строения были возведены на верфях «Дэу Шипбилдинг».
В угольной отрасли корейские компании «Эс-Ай Ресёрсиз» и «Самсунг» участвуют в разработке сахалинских месторождений угля. Последняя также инвестирует в развитие инфраструктуры Углегорского порта на западном побережье Сахалина с целью увеличения экспортных поставок твердого топлива.
В рыбной отрасли при участии совместного российско-корейского предприятия «Промышленный холод» с 2011 года в островном регионе реализуется проект по созданию комплекса для хранения и переработки продукции.
В сфере транспорта активно развиваются воздушное и морское сообщения между Сахалином и Республикой Корея. В том числе благодаря сотрудничеству российской авиакомпании «Аврора», которая базируется на Сахалине с «Кореан Эйр» и «Эир Инчхон. Также налажено сотрудничество с компанией «Азиана».
Открытие в Пусане совместного предприятия «САСКО Интернешэнэл Шиппинг», учредителем которого с российской стороны выступило Сахалинское морское пароходство, позволило организовать морские контейнерные перевозки по маршрутам: Пусан – Корсаков и Пусан – Находка. Это позволило увеличить грузооборот между дальневосточными регионами России и Южной Кореей.
Реализуются совместные проекты и в части модернизации транспортной инфраструктуры. Так, например, «Кемто Констракшн» стало первым южнокорейским предприятием, которое в качестве субподрядчика приняло участие в строительстве глубоководного причала на курильском острове Итуруп.
- Сейчас мы работаем с еще одной корейской компании «Эл Эс Нэтвокс Ко., Лтд» разработала технико-экономическое обоснование строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Его презентация состоялась в октябре этого года. Следующий этап – это проведение проектных работ. Сейчас мы ведем переговоры с банками и бизнесом Республики Корея о привлечении инвестиций в строительство данного объекта, - сказал Александр Хорошавин.
Он добавил, что в сфере делового и жилищного строительства Сахалинской области также успешно реализовано несколько совместных проектов. С участием корейского бизнеса в Южно-Сахалинске введены в эксплуатацию два жилых комплекса и один многофункциональный офисный центр. И кроме того, в настоящее время ведется строительство нового жилого квартала.
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