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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Января, 19:07 |
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Воздушное сообщение с Курильскими островами станет более надежным
Авиакомпания «Аврора» пополнила парк очередным воздушным судном. «Bombardier Q400» приобретен за счет бюджета Сахалинской области, сейчас он находится на таможенном оформлении. Это уже второй самолет, приобретенный в рамках программы развития парка воздушных судов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Данные самолеты отвечают всем международным требованиям. Эксплуатироваться они будут в первую очередь на линиях внутри Сахалинской области - выполнять полеты на Курильские острова, на север Сахалина, - рассказал референт министерства транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Глауб.
«Bombardier Q400» – двухмоторный турбовинтовой самолет для линий средней протяженности. Он является одним из самых быстрых, его крейсерская скорость – 667 километров в час. Дальность полета – 2 532 км. В салоне могут разместиться 70 пассажиров.
- Сегодня правительство области ведет большую работу по улучшению социально-экономической ситуации на островах. Для этого крайне важно обеспечить транспортную доступность - вопрос для жителей отдаленных населенных пунктов Шикотана и Парамушира - один из самых насущных. Благодаря приобретению новых самолетов воздушное сообщение с Курильскими островами станет более надежным, - подчеркнул Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области.
Как отметил генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик, данное воздушное судно будет выполнять полеты как по внутриобластному направлению, так и на межрегиональных линиях с невысокими пассажиропотоками.
- С получением нового лайнера мы успешно завершили программу пополнения парка воздушными судами этого типа в среднесрочной перспективе. Уже в ближайшие дни мы сможем увеличить регулярность полетов по маршрутам Южно-Сахалинск - Курильск и Южно-Сахалинск - Южно-Курильск, - сказал Константин Сухоребрик.
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