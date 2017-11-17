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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
Во время циклона 9-10 января движение пассажирских и грузовых поездов на острове Сахалин (Дальневосточная железная дорога) не прерывалось. Все пассажирские поезда пригородного и дальнего сообщения 9 января пришли в соответствии с графиком, за исключением №604 и №2, прибывших на станции назначения с незначительным опозданием. За время непогоды интенсивность снегопада в границах островной магистрали составляла от 20 до 30 см, на отдельных участках пути – до 50 см, скорость ветра достигала 25-30 метров в секунду, видимость сократилась до 500 метров и ниже.
Своевременно принятые меры уже в ночь с 8 на 9 января позволили активизировать работу по снегоборьбе. В очистке железнодорожных путей от снега принимало участие до 200 человек в рабочую смену, было задействовано до 12-14 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники.
За все дни прохождения циклона был отменен только один пригородный поезд 9 января сообщением Южно-Сахалинск–Тихая–Поронайск.
В настоящее время работы по уборке снега продолжаются по всем станциям региона – от Корсакова до поселка Ноглики и по западному побережью – от Невельска до Ильинска. На перегонах задействована снегоочистительная техника.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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