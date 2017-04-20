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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине рыбная отрасль получила своего человека в правительстве
- Необходимо, чтобы рыбная отрасль получила новый импульс к развитию. Сахалинские рыбаки должны иметь в правительстве островного региона мощную опору и поддержку. Таким человеком сможет стать Анатолий Макоедов. Он имеет огромный опыт в ведении рыбного хозяйства. Наращивание флотских мощностей, создание рыбоперерабатывающих заводов, определение новых районов лова, а также решение вопросов аквакультуры - это еще не весь перечень первостепенных задач, которые стоят перед новым зампредом, - отметил в своем приветственном слове Олег Кожемяко.
- Безусловно, та работа, которая началась в последние два года, будет продолжена. В частности, реализация проекта по добыче биоресурсов в шестимильной прибрежной зоне. Необходимо расширять торговлю, насыщать рынок доступной свежей рыбой и морепродуктами и увеличивать ассортимент, - добавил он.
Анатолий Макоедов, в свою очередь, подчеркнул, что за тем, что происходит в рыбной отрасли Сахалинской области, он следит уже очень много лет.
- Я был заместителем председателя государственного комитета страны по рыболовству, с островным регионом взаимодействовал очень плотно. Мне знакомы все плюсы и минусы работы рыбной отрасли на Сахалине и Курилах. Раскрывать всех карт не стану и давать громких обещаний тоже. Моя задача - улучшить, то что работает хорошо, а где есть недостатки, постараться их искоренить, - скромно поделился планами новый зампред.
Досье "Дальневосточного капитала": Анатолий Макоедов родился 6 сентября 1958 года в городе Пермь. Окончил биологический факультет Пермского государственного университета. С 2001 года был заместителем председателя Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству. Курировал деятельность рыбохозяйственных научно-исследовательских предприятий и учреждений. Позднее стал директором департамента рыбохозяйственной политики Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Исполнял обязанности директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО, Москва). Возглавлял российские делегации на многих международных переговорах по вопросам рыбного хозяйства. Был представителем Российской Федерации в двухсторонних межправительственных комиссиях по рыболовству с Норвегией, Исландией, Фарерскими островами, Гренландией. Анатолий Макоедов - автор более 100 научных трудов, в том числе девяти монографий.
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