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Сахалину представили нового главу региона
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил в Южно-Сахалинске временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко администрации и депутатскому корпусу региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Юрий Трутнев отметил богатый профессиональный опыт врио губернатора Сахалинской области и обратился к присутствующим на церемонии представителям органов государственной власти, депутатского корпуса и общественности, попросив активно включиться в работу с новым руководителем региона. «Уверен в том, что опыт Валерия Игоревича позволит привести пользу для улучшения жизни в Сахалинской области. В то же время, надеюсь, вы понимаете, что превратить Сахалин в преуспевающую территорию можно только общими усилиями всех тех, кто здесь живет и трудится», – подчеркнул он.
В свою очередь Валерий Лимаренко выразил благодарность Президенту РФ Владимиру Путину за оказанное доверие стать главой одного из значимых российских регионов. Он подчеркнул, что назначение главой Сахалинской области возлагает на него большую ответственность, учитывая важные государственные задачи, которые стоят сейчас перед руководителями регионов Дальнего Востока. «Сахалинская область – регион с особыми геополитическими позициями, особыми геополитическими задачами. Но мне понятно, что здесь нужно наводить порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, системе образования. Создавать условия, чтобы здесь было уютно жить, потому что без этого никакого развития не получится. Будем начинать именно с этого – с наведения порядка. Безусловно, будем заниматься и стратегией, это все будет происходить параллельно, потому что стратегия даст результаты не раньше, чем через 3 года, а обычные дела должны давать результат немедленно», – пояснил он.
Напомним, 7 декабря Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об исполняющем обязанности губернатора Сахалинской области». Главой региона назначен Валерий Лимаренко.
Досье "Дальневосточного капитала": Валерий Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове. В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности «жидкостные реактивные двигатели». Работал во всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики в городе Арзамас-16 (Саров, Нижегородская область). Стал одним из основателей нижегородского отделения партии «Единая Россия». В 1996–2001 гг. был депутатом и первым заместителем председателя думы Сарова по экономике и финансам. В 2001–2003 гг. работал в правительстве Нижегородской области в должности министра строительства и ЖКХ. В 2003 году занял должность главного федерального инспектора по Нижегородской области. В 2005 году занял должность заместителя губернатора Нижегородской области и курировал знакомые сферы ЖКХ, строительства, энергетики и информационных технологий. В 2007 году перешел в корпорацию «Росатом». В ноябре 2012 года был назначен президентом «НИАЭП» (управляющая компания АО «АСЭ»). В декабре 2016 года стал президентом АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» (в связи с переименованием АО «НИАЭП»), управляющей организации группы компаний АSE. Является доктором экономических наук, написал более 25 работ, в том числе 3 монографии. Возглавлял кафедру «Новые финансовые технологии» Саровского физико-технического института. Действительный член Международной академии инвестиций и экономики в строительстве и Международной академии ипотеки и недвижимости.
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