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Самый мощный на Дальнем Востоке угольный конвейер начал работу на Сахалине
Новая конвейерная лента длиной 1 400 метров способна транспортировать до 4 400 тонн угля в час. Это почти вдвое производительнее действовавших конвейеров. С вводом в работу нового объекта общая протяженность внутренней конвейерной сети «Угольного морского порта «Шахтерск», которая используется для доставки твердого топлива от складских площадок до погрузочных машин, увеличилась до 4,5 км. В ближайшее время начнется монтаж еще одной аналогичной конвейерной ветки длиной около 1 200 метров. Запуск второго объекта ожидается в апреле 2019 года с возобновлением навигационного периода.
- Ввод в работу новых мощных конвейеров позволяет нашему предприятию отгружать до 14 млн.тонн угля в год, - отмечает директор морского порта Юрий Гвоздиков. – Мощность действовавшей системы была рассчитана на перевалку до 8 млн. тонн в год.
Строительство новой конвейерной ветки длилось около 3 месяцев. Главное ее отличие – в ширине ленты. Для имеющегося сетевого оборудования терминала с шириной лент 1000 мм и 1400 мм она уникальна – 1800 мм. Конвейерное оборудование по заказу «Восточной горнорудной компании» изготовил отечественный производитель – специализированное предприятие Тамбовской области. Как отмечают специалисты, построить новый конвейер оказалось непросто. Работы осложнялись активной фазой погрузки судов у причала. В условиях ограниченного пространства и трудностей для маневра оборудования потребовались нестандартные решения для своевременного монтажа конвейера.
Строительство объекта осуществил давний и надежный партнер предприятий «Восточной горнорудной компании» - сахалинское ООО "Ремонтные механические мастерские" (РММ). Большинство введенных ранее объектов конвейерной сети терминала было построено им же. Его же специалисты на постоянной основе выполняют техническое обслуживание конвейеров.
- Только в этом году для обслуживания дополнительно построенных конвейеров мы трудоустроили более 30 местных специалистов, большинство – бывшие работники ликвидированной шахты «Ударновская», - рассказал директор «РММ» Олег Андрюнькин. - Наши работники обеспечены стабильной работой и хорошей зарплатой благодаря, прежде всего, предприятиям «Восточной горнорудной компании». Развитие их производственных мощностей влечет за собой развитие смежных направлений и положительно сказывается на ситуации на местном рынке труда.
Новая конвейерная лента также оснащена противопыльной системой и магнитными улавливателями металлического мусора. При транспортировке угля оборудование по распылению воды решает экологическую задачу, предотвращая образование угольной пыли в местах пересыпки угля. Магнитные установки повышают качество топлива, очищая его от ненужных примесей на пути от мест складирования до трюма рейдовых судов-перегружателей.
Досье "Дальневосточного капитала": Ввод нового конвейерного оборудования - часть масштабной инвестиционной программы «Восточной горнорудной компании», которая позволяет ее предприятиям - «Солнцевскому угольному разрезу» и «Угольному морскому порту «Шахтерск» (Углегорский район), ежегодно наращивать объемы добычи и отгрузки энергетических углей. По итогам 2018 года ожидаемый объем реализации твердого топлива потребителям стран АТР должен составить более 8 млн. тонн. Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял около 5 млн. тонн угля. В настоящий момент компания является крупнейшим угледобывающим предприятием Сахалинской области и крупнейшим экспортером бурого угля в России. В 2019 году «ВГК» и ее дочерняя структура – «ВГК транспортные системы» (резидент свободного порта «Владивосток») планируют приступить к реализации на территории Углегорского района проекта по строительству самого протяженного в России 28-километрового магистрального угольного конвейера и глубоководного угольного порта. Это позволит кратно увеличить объемы добычи и реализации энергетических углей в Сахалинской области.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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