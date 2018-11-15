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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Лимаренко провел рабочие встречи с председателями правительства и Думы Сахалинской области
Бюджет Сахалинской области на 2019-2021 годы, напомним, имеет выраженную социальную направленность. Около половины всех его расходов пойдет на развитие сфер здравоохранения, социальной политики и образования. В частности, будут строиться новые школы, медицинские учреждения, сохранится действующий пакет мер социальной поддержки жителей – один из самых внушительных в стране. Также решено увеличить объемы финансовой помощи муниципальным образованиям, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Процедура принятия бюджета должна быть максимально открытой. Проект главного финансового документа необходимо обсудить с жителями области, рассказать им о планируемых изменениях и ответить на интересующие вопросы. Важно озвучить и проблемные моменты, а главное, как мы над ними будем работать. Здесь большая роль отводится островным депутатам, которые представляют интересы избирателей и знают проблемы на местах, - отметил Валерий Лимаренко в разговоре с председателем правительства области Верой Щербиной.
Процесс обсуждения проекта бюджета на ближайшие три года уже запущен. На прошлой неделе в областной Думе состоялось предварительное обсуждение закона. Это сделано для того, чтобы финансовый документ был всесторонне проработан и учитывал интересы разных слоев населения. В ходе заседания прошел обмен мнениями представителей законодательной и исполнительной власти, были заслушаны вопросы, волнующие депутатов и общественников, даны развернутые ответы. Прозвучавшие инициативы взяты в работу правительством Сахалинской области.
На встрече с председателем областной Думы Андреем Хапочкиным, куратором ряда проектов для подрастающего покаления, глава региона предложил активнее привлекать к обсуждению бюджета молодежь.
Напомним, публичные слушания по проекту закона «Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоятся 12 декабря в 16.00 в киноконцертном зале «Октябрь» в Южно-Сахалинске. Принять участие в них могут все желающие.
Прямая трансляция слушаний будет организована в эфире местных телеканалов, а также в сети Интернет по ссылке: https://youtu.be/Ip0v07iPP2o.
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