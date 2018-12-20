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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Февраля, 06:08 |
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В Сахалинской области расширят сеть социальных магазинов
Предпринимателям, открывающим социальные торговые точки, из бюджета будут выделяться субсидии. Они помогут возместить часть затрат на аренду помещений и коммунальные услуги, что отразится на стоимости товаров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Благодаря мерам государственной поддержки бизнеса, Сахалинская область сегодня сохраняет лидирующее положение по показателю розничных продаж в Дальневосточном федеральном округе. Глава региона Валерий Лимаренко отметил, что сахалинские власти держат на контроле вопросы развития потребительского рынка, ценообразования и недопущения роста цен на продукты первой необходимости.
– Сегодня мы уделяем особое внимание поддержке жителей области с низкими доходами. Поэтому перед правительством области поставлена задача расширения сети социальных магазинов, где люди могут купить продукты питания по льготной стоимости. Уже сегодня в регионе открыты 119 таких торговых точек, из них 33 - в сельской местности. Цены в социальных магазинах в среднем ниже среднеобластных на 17 процентов. Все это важно с точки зрения повышения качества жизни сахалинцев и курильчан, – сказал Валерий Лимаренко.
По ценам от производителя жители региона сегодня могут приобрести качественную продукцию и на ярмарках. Данный формат торговли набирает популярность на островах. В прошлом году на ярмарках было продано товаров на 500 миллионов рублей больше, чем в 2017.
Всего в этом году правительство Сахалинской области выделит 57 миллионов рублей на поддержку предпринимателей, занятых в торговле. По оценкам специалистов, субсидирование расходов бизнеса способствует сдерживанию цен на розничные товары и росту экономики региона.
Справочно: В 2018 году в Сахалинской области оборот оптовой торговли вырос почти на 18 процентов и достиг отметки 126 миллиардов рублей. А количество объектов торговли увеличилось на 102. Островным предпринимателям были компенсированы затраты на транспортные перевозки в размере 49 миллионов рублей. Объём привлеченных инвестиций в сферу потребительского рынка за минувший год составил 7,5 миллиардов рублей, а в виде налогов в бюджет региона поступило 5,3 миллиарда рублей, что почти на 16 процентов больше уровня 2017 года.
Сегодня в сфере потребительского рынка работает около 58 тысяч островитян или 20,7 процента от общей численности жителей, занятых в экономике Сахалинской области. В регионе действует государственная программа развития торговли и услуг до 2025 года.
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