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"Утро Родины" начинается с Сахалина
Церемония открытия состоялась в Международный женский день во дворце спорта «Кристалл» Южно-Сахалинска. Свидетелями яркого и запоминающегося зрелища с концертными номерами, мощным световым шоу и искрометным юмором звезд российского телеэкрана стали более тысячи жителей региона.
Первый для страны телефестиваль будет проходить в областном центре с 8 по 14 марта при поддержке трех федеральных министерств – по развитию Дальнего Востока, культуры, связи и массовых коммуникаций, а также Роспечати. Организаторы мероприятия – правительство региона и творческая дирекция, которую возглавил заслуженный артист России и инициатор «Утра Родины» Сергей Жигунов.
Полуторачасовая церемония открытия форума сопровождалась выступлениями Сергея Мазаева и группы «Моральный кодекс», шоу трех роялей Bel Suono, пронзительным соло на трубе заслуженного артиста России Семена Мильштейна и композициями вокальной группы «Акапелла Экспресс». Происходившее на сцене транслировалось на огромных экранах. Ведущие – Алла Михеева и Юрий Колокольников, исполнившие знаменитую песню Яна Френкеля «Ну что тебе сказать про Сахалин?», с первых минут расположили к себе островного зрителя. Непринужденная беседа с сахалинцами в перерывах между концертными номерами позволила узнать о главных достопримечательностях острова и снять репортаж для программы «Вечерний Ургант».
- В последнее время Сахалин стал местом притяжения вот для таких неординарных и ярких событий в мире искусства. У нас уже несколько лет проходит кинофестиваль. А с этого года появилась возможность ближе познакомиться с лучшими телевизионными фильмами и сериалами, пообщаться с талантливыми актерами, режиссерами и сценаристами. Это замечательно. Исчезает некогда прочное ощущение того, что живем на окраине страны. С проведением масштабных культурных мероприятий жить на Сахалине стало интереснее. Сегодня, в день 8 марта, нам подарили настоящий праздник, - поделилась южносахалинка Валентина Гончарова.
С Международным женским днем жительниц Сахалинской области поздравил Президент России Владимир Путин, который направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого в стране фестиваля телефильмов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Отрадно, что к числу интересных и содержательных форумов, которые проводятся на Дальнем Востоке, сегодня присоединился и ваш проект. Он призван стать одной из ведущих творческих площадок региона, содействовать продвижению замечательных просветительских, подвижнических традиций, которыми по праву славится наш кинематограф и вся отечественная культура, - говорится в приветствии главы государства.
Фестиваль, считает Президент, подарит жителям Сахалина прекрасную возможность познакомиться с лучшими кинолентами, вживую пообщаться с талантливыми актерами, режиссерами, сценаристами, музыкантами и художниками. Владимир Путин пожелал телефоруму долгой и успешной жизни.
- Президент России объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век. Многое сегодня на Дальнем Востоке делается впервые: свободный порт, дальневосточные гектары, электронные визы выдаются иностранным гражданам. В этом ряду и наш первый фестиваль телевизионных художественных фильмов. Такого культурного мероприятия в России до сих пор не было, - отметил прибывший в островной регион министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
- Открывая фестиваль в Международный женский день, мы хотели сделать для представительниц прекрасной половины незабываемый культурный подарок. И это в полной мере удалось. Праздник искусства на Сахалине будет продолжаться в течение недели и даст возможность встретиться с любимыми артистами, посетить мастер-классы, посмотреть хорошие фильмы. Хочу пожелать участникам конкурсной программы – успехов, признания зрителей и жюри. А всем нам - прекрасного настроения от первого фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины»! – присоединился к прозвучавшим в этот вечер приветствиям губернатор региона Олег Кожемяко.
Старт фестивалю дал его инициатор и идейный вдохновитель Сергей Жигунов. Нажав на кнопку телевизионного пульта, он вывел на большой монитор загорающиеся экраны множества телевизоров.
- Сахалин - это, конечно, уникальное место. Замечательно проводить фестивали там, где есть своя магия. Этот регион вызывает огромный интерес у всех жителей нашей огромной страны. И хорошо, что телефорум получил именно сахалинскую прописку, - сказал Сергей Жигунов.
«Утро Родины» пройдет сразу на пяти площадках Южно-Сахалинска: в областном театре кукол, Чехов-центре, киноконцертных залах «Октябрь» и «Комсомолец», а также во дворце спорта «Кристалл».
В конкурсную программу телекритики Ирина Петровская и Сергей Землянухин включили 12 картин из 317, выпущенных в прошлом году крупными российскими телеканалами. Это фильмы разных жанров от комедий до исторических эпопей. Среди них - «Демон революции», «Анна Каренина», «Екатерина. Взлёт», «Оптимисты», «Салам, Масква», «Троцкий», «А у нас во дворе».
В состав жюри, которое возглавил режиссер, народный артист России Николай Досталь, вошли композитор, заслуженный деятель искусств, народный артист России Максим Дунаевский, режиссер, актер, кинодраматург, заслуженный̆ деятель искусств РФ Александр Адабашьян, заслуженный артист России, лауреат Каннского фестиваля Константин Лавроненко, основатель Гильдии операторов России Илья Демин, заслуженная артистка России Полина Кутепова и писатель, сценарист Татьяна Устинова.
Победителей предстоит определить в девяти номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая операторская работа», «Лучший сценарий» и «Лучшая музыка к фильму».
Среди гостей фестиваля - известные деятели российского кинематографа - Валерий Тодоровский, Евгений Миронов, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Анна Уколова и Чулпан Хаматова.
Символом телефорума выбран дальневосточный лотос. Для победителей в номинациях предназначены цветы из тончайшего костяного фарфора. Главный приз - «Золотой лотос» - вручат за выдающийся вклад в развитие отечественного телевизионного кино.
Разработал награды скульптор Владимир Каневский, фарфоровые композиции которого хранятся в лучших музеях мира, а также в коллекциях королевских домов Европы.
Участников и гостей фестиваля ожидает обширная внеконкурсная программа, куда войдут показы известных телеспектаклей, поэтические вечера, мастер-классы, предпремьерные демонстрации картин «Первые» и «Гоголь. Вий», которые выйдут в прокат в 2018 году. В рамках форума также состоятся творческие встречи с деятелями кино и телевидения. Подготовлена подборка «Чехов. Дубль 1» из фильмов по мотивам произведений великого русского писателя.
Прибывшие на Сахалин деятели кинематографа намерены ознакомиться с достопримечательностями Южно-Сахалинска и его окрестностей. Уже известно, что они побывают на лучшем горнолыжном курорте Дальнего Востока «Горный воздух» и примут участие в фестивале зимней рыбалки «Сахалинский лёд».
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