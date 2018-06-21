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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 19:21 |
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Александр Хорошавин принял участие в совещаниях по реализации проекта "Сахалин-2"
Обсуждались вопросы текущей и перспективной производственной деятельности в рамках «Сахалина-2». Особый акцент в ходе заседания был сделан на недопущении снижения объемов добычи нефти по проекту, выполнении плановых показателей на этот год. Также обсуждались вопросы поставок природного газа российской стороне, расширения участия РФ в работах по проекту.
В столице по инициативе губернатора состоялось и отдельное совещание сопредседателей Наблюдательного совета с российской стороны – главы Сахалинской области Александра Хорошавина, заместителя Министра энергетики РФ Сергея Кудряшова и заместителя председателя правления ОАО «Газпром» Александра Медведева.
Разговор шел о важных для островитян вопросах газификации региона, расширения производства сжиженного природного газа на Сахалине. В ходе обсуждения был достигнут ряд предварительных предметных договоренностей. Также участники совещания провели консультации по решению отдельных проблемных вопросов в реализации проекта «Сахалин-2».
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