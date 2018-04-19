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Понедельник| 14 Мая, 13:17 |
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На Сахалине будут разводить якутских лошадей
Племенной молодняк приобрела сахалинская компания «Роз-Агро». Содержаться лошади будут на огороженной территории в районе села Мицулевка Анивского района.
- Дорога была долгой - три тысячи километров, добирались почти неделю. Двигались со скоростью 60 километров в час, поили, кормили. Следили за их состоянием, ценный ведь груз везли. Самый сложный этап дороги был на море. Укачало их немного, - рассказал перевозчик лошадей Иннокентий Никонов.
Три недели животные проведут в специальном карантинном загоне. За их состоянием будут следить ветеринары, каждую особь ждет клинический осмотр, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Лошади пришли в нормальном состоянии, на новом месте они активны. Будем за ними наблюдать, проводить необходимые ветеринарные мероприятия. Давать прогнозы рано, но они из Якутии, где климатические условия гораздо суровее, чем на Сахалине. Так что уверены: они отлично приживутся, - подчеркнул руководитель Анивской станции по борьбе с болезнями животных Юрий Баранов.
В министерстве сельского хозяйства Сахалинской области компании-закупщику оказали всю необходимую консультативную помощь.
- Нами было подобрано хозяйство, из которого была организована поставка, помогли также обеспечить логистику. И в дальнейшем готовы оказывать «Роз-Агро» всю необходимую помощь, касающуюся, к примеру, проведения племенной работы. Примечательно, что это уже не первый пример удачного эксперимента по развитию на Сахалине альтернативного животноводства. В прошлом году на остров были завезены и успешно акклиматизировались пятнистые олени и маралы, - пояснил начальник отдела животноводства областного министерства сельского хозяйства Илья Юрьев.
В ведомстве отмечают, у компании «Роз-Агро» есть все необходимые условия для содержания животных и хранения кормов, в том числе и в зимний период.
- Через три-четыре года, увеличив поголовье, планируем заняться реализацией мяса, поскольку данная порода является мясной. Продукт имеет особый вкус и мягкость, чрезвычайно ценится гурманами. Кроме того, конина - экологически чистое мясо, его используют, в основном, для питания детей и больных, - отметил заместитель директора компании «Роз-Агро» Евгений Бе.
Новое для Сахалинской области направление животноводства позволит в будущем сахалинцам получать полезное и питательное мясо. Для этого в регионе есть серьезные перспективы, в частности, хорошая кормовая база и соответствующие природно-климатические условия. Кроме того, в планах у «Роз-Агро» - развивать агротуризм, создать небольшой агропарк, где можно будет показывать туристам, в том числе заграничным, оленей и лошадей.
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